El proceso de sanción a seis rojiblancos sigue adelante

El proceso de sanción a seis jugadores del Zamora CF por no acudir a dos entrenamientos de la Federación de Castilla y León cuando todavía tenían ficha de aficionados sigue abierto y el juez único de competición ya ha enviado al club y a los futbolistas el conocido como "pliego de cargos" en el que se recuerda las sanciones a las que se enfrentan aunque todavía no hay ninguna sentencia en firme. Ahora son los jugadores los que deberán remitir al juez único sus alegaciones en un plazo de diez días, a partir de ahí se podría conocer el fallo.

No obstante, una vez se conozca la resolución y en caso de no estar de acuerdo, los jugadores tienen la opción de acudir al Tribunal del Deporte, lo que sin duda llevaría el proceso hasta la primavera. Los hechos se remontan al pasado mes de octubre cuando Escudero, Carlos Ramos, Coque, Juanan, Piña y Asiel fueron llamados por el seleccionador regional para participar en un entrenamiento de la Selección UEFA de Castilla y León que tuvo lugar en la localidad de Toro. Los futbolistas no se presentaron y el club en ese momento habló del "compromiso" que los rojiblancos tienen con el Zamora y les agradecía el gesto. Quince días después, el 30 de octubre, fueron de nuevo convocados con el mismo resultado y aunque los jugadores optaron en todo momento por el silencio, desde el Zamora aseguraban que no eran convocables puesto que a todos se les había tramitado la ficha de profesional. Sin embargo, el 'OK' de estas fichas llegó un día más tarde, el 31, y ahora será el juez de competición quien deba valorar todo lo ocurrido. En la providencia se expone que los futbolistas podrían hacer frete a una "sanción de privación o suspensión de licencia de hasta cinco años" aunque ese sería el máximo castigo y no parece probable que la sanción vaya alcanzar esas dimensiones. Habrá que esperar, por tanto, para saber lo que sucede con este asunto que ya alcanza la denominación de "culebrón".

Líder absoluto

Mientras, en el Zamora CF ya solo piensan en su próximo compromiso ante el Atlético Bembibre. Los rojiblancos, tras una sufrida victoria ante el Cristo Atlético, mantienen una importante renta respecto al segundo clasificado y es que tiene 11 puntos de ventaja respecto al segundo, el Burgos Promesas, aunque, eso sí, con un partido más.

El Zamora también mantiene el liderato absoluto en la clasificación global del fútbol nacional. De hecho es el equipo con más puntos de Primera, Segunda, Segunda B y Tercera División, el que cuenta con un mejor golaverage (+35) y el máximo goleador con 45 dianas hasta el momento. A este respecto, Sergio García, con nueve tantos, se mantiene como pichichi del equipo, seguido de Valentín y Escudero con ocho goles cada uno en su haber.

Respecto a la enfermería, Rasines estaba ya en la última fase de recuperación y si no hay sorpresas David Movilla podrá contar con todos (salvo Anzola y Perrini) para preparar el encuentro del domingo.