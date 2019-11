Gala: "Hemos merecido, como mínimo, empatar"

Rubén Gala se mostró "totalmente orgulloso de mi equipo, de mis jugadores y de mi cuerpo técnico. Sonará a tópico, pero el fútbol no está siendo justo con nosotros, hemos sido superiores en muchas fases del partido, y en el gol que nos han anulado fue la única vez que el árbitro levantó la bandera en todo el partido. Nos hemos enfrentado a un gran rival, pero como mínimo, nos hemos merecido empatar".

El entrenador del Cristo Atlético no quiso restar méritos al Zamora: "Tiene jugadores de muchísima calidad, en tres llegadas nos han metido dos goles, nosotros también pero no las hemos materializado. Me voy superorgulloso por el partido que hemos realizado hoy".

El Cristo Atlético creó muchas ocasiones, pero "al final, lo que vale es el resultado. Ellos nos han jugado muy directos, con poco juego combinativo, pero van los primeros. Nosotros jugamos fenomenal al fútbol, llegamos muy bien al área, pero nos falta la definición o la suerte para materializar. Ante eso no se puede hacer nada, seguir trabajando y a levantar este equipo".