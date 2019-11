Sin confianzas ante el Cristo

"Ha sido un equipo irregular, con distintas caras, que ha ido cambiando de estructura. Yo me espero la mejor versión de todos los adversarios, incluido el Cristo Atlético". Con estas palabras, David Movilla dejaba entrever que en el Zamora CF nadie confía en un triunfo sencillo frente al cuadro palentino en el duelo que medirá a ambos bloques esta tarde en el Ruta de la Plata a partir de las 17.30 horas.

Los excesos de confianza no van con el vestuario rojiblanco, y menos con su entrenador. Por ello, es de esperar que la afición zamorana acuda al estadio para ver un equipo con pocas modificaciones respecto a jornadas anteriores. Movilla no hará locuras ni alterará sus planes en exceso para tratar de alargar la excelente racha como local del líder este curso. Eso sí, también se espera que, como es habitual por parte del técnico vasco, su once inicial hoy no corresponda al de la pasada jornada. Se parecerá, obviamente, pero no será un calco.

El líder intentará hoy poner en práctica un plan para neutralizar las virtudes de su adversario a partir de sus propias fortalezas, como hace cada jornada. Y, echando un vistazo en las cifras del Cristo Atlético, está claro que cuenta con un buen entramado defensivo y un ataque que rinde mejor con espacios, principalmente fuera de casa cuando su rival asume la iniciativa.

Por ello, el Zamora CF saldrá hoy dispuesto, una vez más, a tener el balón pero sin descuidar la distancia entre sus líneas. Dominar a su adversario, sin cerrarse espacios ni dejar posibilidades a contragolpes que puedan dar ventaja a los palentinos. Sin embargo, se antoja que esta idea sea más complicada de ejecutar que en otras ocasiones. El técnico del Zamora CF ya avisó antes del partido que, dentro de las características más notables del Cristo Atlético, se encuentra la posibilidad de utilizar diferentes sistemas y estilos de juego. Una polivalencia fruto de su combinación de jugadores jóvenes y veteranos que ofrece ciertas incógnitas sobre la puesta en escena de los palentinos en el Rutas de la Plata, al que regresan los exrojiblancos Miguel, Charlie y Javi Bueno.

Por todo ello, el líder afronta la contienda con cierta precaución. Ni siquiera el hecho de no conocer la derrota a estas alturas de liga resta cierta desconfianza al Zamora CF. Quizá porque, enfrente, esta tarde habrá un equipo que quiere volver a aspirar al "play-off" y que acude al Ruta de la Plata con cierta urgencia tras haber sumado un único punto en sus últimos tres partidos. Un mal momento para el que los rojiblancos no están dispuestos a servir de alivio.