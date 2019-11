Jorge García, técnico charro: "No renunciamos a nuestro estilo"

Jorge García no buscó excusas para justificar la abultada derrota de un Salamanca B que planteó el partido con una clara actitud ofensiva: "Nosotros tenemos una ideas y veníamos a hacer nuestro partidos aunque el ser valiente ante un equipo que tiene tanta calidad arriba, al final lo pagas en forma de goles, sobre todo esos dos seguidos tras el empate a uno. No podemos cambiar de estilo aunque sea contra el líder porque nos iba a ganar y encima no nos iba a gustar. Nos han ganado pero sabemos que podemos hacerle daño así".