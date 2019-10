Franco Ragusa no podrá jugar con el Zamora hasta que reciba el "transfer"

El centrocampista Franco Ragusa se convertirá en jugador del Zamora CF en cuanto la Federación Chilena remita a la Española su "transfer", según anunció ayer el club rojiblanco que ha decidido su incorporación para cubrir la baja que deja en la plantilla Julio Rodao. El centrocampista sudamericano jugará por primera vez fuera de su país y ha estado a prueba a las órdenes de David Movilla durante las dos últimas semanas. En la tramitación de su ficha influirá positivamente que el centrocampista posee la doble nacionalidad chilena y alemana, lo que facilitará bastante los trámites burocráticos. Se trata de un jugador muy contrastado tanto en la máxima categoría chilena como en competiciones internacionales: "Es un jugador ya hecho", señaló el secretario técnico César Villafañe.

Ragusa anunció que "llevo ya un tiempo en el club. Me ha abierto la puerta el Zamora para poder mostrarme. Vengo de la primera división de Chile y surgió esta posibilidad, la aproveché y estamos acá con muchas ganas de afrontar este desafío que es super importante para mi". Franco Ragusa se define como medio centro aunque "he jugado en otras posiciones en el centro del campo (medio volante ofensivo, interno) pero la de medio centro es la posición en la que me encuentro más cómodo". El jugador procede del Everton de Viña del Mar donde militó durante quince años, y también jugó con el Everton en competiciones internacionales.

Su primera impresión del grupo humano que se ha encontrado en el Zamora es la de un "buen ambiente a lo que contribuyen también los buenos resultados. Es un equipo que va muy bien, y cuando vienen las victorias, es más fácil trabajar y vivir el día a día. Me recibieron muy bien, son grandes jugadores y esperemos que sea una linda temporada. Tenemos que cumplir el desafío y vamos a trabajar para ello. Mi objetivo es tratar de ser una alternativa para el míster y mis compañeros, en una división que no es fácil porque es difícil mantener un mismo nivel durante tanto tiempo porque son muchas jornadas. Mi desafío es tratar de aportar, de responder a la gente que confió en mi, y demostrarle al mister, a la gente del club y a mi familia que tengo la capacidad y las condiciones para poder jugar y dar un buen nivel acá en España".