"Me he sentido muy cómodo jugando de central"

Alex Rasines debutó ayer con el Zamora CF y, por ello, fue uno de los protagonistas del duelo ante el Mirandés B. Al defensor se le vio muy seguro formando parte de la zaga, a pesar de ocupar la posición de central. Un lugar en el que reconoció sentirse "muy cómodo" en su estreno.

"Me he encontrado bien, estoy contento con el debut y más por haberlo hecho en casa", señaló el jugador, apostillando: "Estamos aquí para ayudar al equipo, seguir trabajando y jugar lo que se pueda". Unos minutos que empezó a acumular como central, posición en la que "ya había jugado más veces" y en la que se sintió "cómodo". "Vine al Zamora CF habiendo jugador más como lateral pero con la opción de ocupar esa demarcación y, ahora mismo, el equipo necesitaba un central y yo me siento cómodo ahí. El míster quería que jugara ahí y, la verdad, me sentí bien", comentó el defensor que estuvo "varias semanas lesionado" y no debutó hasta que logró "adaptarse al equipo y el míster consideró oportuno" su entrada.

En cuanto a los retos que tiene por delante el Zamora CF, Rasines fue muy cauto, señalando que "todavía es pronto para hablar de nada, quedan muchos partidos y todos serán difíciles. Hay que ir poco a poco, partido a partido".