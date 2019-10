"Es de los triunfos que más ilusión me ha hecho"

"Esta es una de esas victorias que ayuda a creer en el trabajo que se está haciendo", aseguraba Saulo Hernández al término del encuentro disputado por el Innova Chef en Amorebieta. Un duelo "intenso, duro" que el equipo zamorano disputó en "circunstancias bastante adversas" pero en el que mostró "el temple y la fuerza" necesaria para vencer.

"Este es uno de los partidos que, a nivel personal, mayor ilusión me ha hecho ganar por la dificultad que tenía para el equipo", afirmaba al término del encuentro Hernández, consciente también de la buena racha que Zornotza había trazado en este inicio liguero y las lesiones que acumulaba el plantel zamorano. Precisamente, esas ausencias hicieron que la rotación volviera a quedarse coja en el Innova Chef, por lo que pese a la llegada de Ryan Nicholas, "tampoco se pudieron repartir tanto los minutos". "Iza no se pudo recuperar de su lesión de tobillo, Guido en el descanso nos comunicó que no podía continuar y Libroia quedó fuera de partido a siete minutos del final por un agresivo bloqueo. La situación no permitía rotar todo lo deseable", explicaba el entrenador, asegurando que fue "la adrenalina propia de esas circunstancias" la que llevó a los jugadores a superar la fatiga y firmar un gran último cuarto. "Estaban igual de cansados pero sacaron fuerzas de la nada para luchar", aseveró.

Un tramo decisivo en el que Innova Chef desplegó su mejor juego para remontar un tercer parcial negativo debido, en parte, a la apuesta por la zona de Zornotza. "No nos despistó ese cambio ya que, la semana pasada, se nos atragantó la zona y estaba claro que el rival iba a usar ese recurso cuando lo pasara mal", relató Saulo Hernández, añadiendo: "Nos costó de nuevo atacar esa defensa, al menos hasta que Ryan entró en juego y pudo sacar tiros desde el poste alto".

El debutante, Ryan Nicholas, fue clave y su técnico confesó estar "contento" con que así fuera. "Ya dijimos que no es un jugador espectacular o de treinta puntos al día pero tiene esa experiencia necesaria para aparecer en momentos complicados como ha hecho hoy tras tres cuartos en los que se le vio algo falto de ritmo", comentó sobre el recién llegado.

Pero no solo Nicholas fue clave en este triunfo y así lo quiso reflejar Hernández al término del mismo. "Más que Nicholas, Libroia o Samar, yo destacaría el esfuerzo colectivo de un equipo con jugadores muy jóvenes que han sabido dar la cara en los minutos importantes de un partido tenso con la afición rival volcada. La media de edad del perímetro en el tramo final era de 20 años y no se han venido abajo, han tenido temple", comentó para concluir afirmando que esta victoria no es ningún punto de inflexión para el Innova Chef: "No estamos llamados a más que araazar el máximo numero de victorias, aunque triunfos como el de hoy te ayudan a creer en el trabajo diario y sientan las bases para poder ver una mejor versión del equipo", concluyó.