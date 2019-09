Guille: "La Copa es un trofeo especial"

Guillermo García, lateral del Rutas del Vino de Zamora, no dudó en afirmar ayer que "La Copa es un torneo especial". Una competición que seduce a los jugadores del bloque pistacho pero que no descentra al grupo de la liga donde quizá no se ha rendido "tan bien como en pretemporada".

"La Copa del Rey es un torneo que es muy bonito jugarlo porque siempre tienes el premio de que, en caso de ganar los partidos iniciales, puedes jugar contra un conjunto superior. Es un premio que te llama y que te llena porque siempre quieres jugar contra un rival que es mejor que tú y superarle, afrontar ese reto, y para ello primero tienes que pasar por partidos como el del sábado que, quizá, dan más pereza" , comentaba el zamorano, consciente de que no por ser la ronda previa del torneo del KO tienen el pase garantizado. Más bien todo lo contrario pues Guille calificó al Ciudad de Málaga como " un recién ascendido este año, es un equipo que ha fichado bien y cuenta con buenos jugadores" por lo que se espera un "duelo complicado".

Sin embargo, el Rutas del Vino de Zamora ve más allá de la Copa del Rey y piensa en el choque del sábado como una oportunidad para "corregir errores de cara a la liga" y "medir su potencial" de un rival desconocido de cara al futuro, según expresó Guille. Quizá por ello el plantel de Leo Álvarez está preparando el partido "igual que siempre" pero incidiendo algo más en los fallos cometidos en las útlimas semanas. "En esta ocasión también hemos aprovechado para analizar nuestros errores de las semanas anteriores en liga. Siempre analizamos al rival y trabajamos en función de sus características pero, quizá, en esta ocasión hemos trabajado también más sobre los errores en los primeros partidos", comentó el lateral, consciente de que su equipo tiene aún que mejorar.

"Está claro que los dos primeros partidos del liga no han sido los mejores del equipo. Hemos tenido mejores resultados en pretemporada e incluso hemos jugado mejor que en estos últimos partidos. Puede que estemos cansados pero hay también cosas buenas que podemos rescatar de estos partidos", analizó el zamorano que, según su criterio, consideró que el Rutas del Vino jugó "de forma similar" tanto ante Zarautz como contra Torrelavega si bien "el factor cancha" hizo que la balanza cayera de lados diferentes en ambas ocasiones.

En cuanto a la trascendecia de la última derrota, Guille restó hierro al asunto. "Hay mucho cenizo en el equipo pero, al final, acabamos de empezar y la pretemporada se ha dado bien. Vamos a trabajar para seguir corrigiendo detalles y ajustando el equipo para ir encarrilando la temporada", concluyó.