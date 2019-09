El tridente del Barça está listo para conquistar Granada

El FC Barcelona buscará hoy lograr su primer triunfo a domicilio de esta temporada en liga frente a un Granada que persigue su tercera victoria para alargar su excelente racha. Un objetivo, el andaluz, que parece complicado ante un cuadro blaugrana que podría alinear en el Nuevo Los Cármenes a su tridente de gala.

Después de cuatro jornadas, esa tripleta se estrenará en Los Cármenes. Las lesiones de Messi y Suárez han impedido ver a la delantera deseada por los barcelonistas. La llegada de Griezmann viene a darle más opciones en ataque a Ernesto Valverde, pero hasta ahora no ha sido posible.

El francés es el único que se ha mantenido en el equipo desde el principio y en una posición que no es la suya. Acostumbrado a jugar por detrás del punta, Griezmann ha sido la referencia y, pese a que no se ha encontrado a gusto en el papel, su rendimiento no ha desentonado, sobre todo en casa.

Precisamente el rendimiento como visitante es la principal duda de este Barça. De los tres partidos lejos del Camp Nou no ha ganado ninguno.

Perdió en San Mamés, empató en Pamplona y también en Dortmund, donde Ter-Stegen se convirtió en el salvador del equipo después de un partido dominado por el Borusia.

En Granada, las cosas tienen que empezar a cambiar. Con Messi, que ya tuvo media hora en Dortmund después de casi un mes y medio de baja, y Suárez, que regresó ante el Valencia tras un mes de baja, Griezmann se encontrará más arropado. Ahora se tratará de que los tres conecten. Una química que también deberán establecer con un centro del campo en el que habrá variaciones.

Las diabluras del tridente blaugrana buscarán frenar el buen inicio liguero del Granada, conjunto en el que la moral está por las nubes y que tendrá que lidiar con la baja de dos hombres fundamentales: Fede Vico y Joaquín Marín "Quini".