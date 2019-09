Carolina Marín: "Me vuelvo a encontrar fuerte mentalmente tras ganar a Okuhara"

La española Carolina Marín, que ayer venció en primera ronda del Abierto de China a la japonesa Nozomi Okuhara comentó, en declaraciones enviadas a EFE, que vuelve a encontrarse "fuerte mentalmente". Marín apuntó que estaba "contenta con las sensaciones" y con cómo ha sabido "manejar el partido desde el principio hasta el final". "Me vuelvo a encontrar fuerte mentalmente y me refuerza haber ganado a Okuhara, que es una rival muy fuerte", añadió. "Por fin han salido todas las cosas que he estado trabajando. Agradezco a todos el apoyo que he tenido".