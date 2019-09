Gala Mestres: "Jugar en Liga Dia es un sueño hecho realidad"

El CD Zamarat y el concesionario Toyota Vía de la Plata, celebraron este viernes la presentación de dos de las nuevas jugadoras del Quesos El Pastor, Gala Mestres y Anna Seilund, que llegan al equipo naranja con la lógica ilusión de debutar en Liga Dia. Gala Mestres posee ya una contrastada experiencia pese a ser su primera temporada en la máxima categoría y se ha convertido ya en una pieza fundamental del equipo en los dos primeros amistosos disputados. Ha jugado en primeros equipos de Cataluña, en Canadá y el pasado año en Arxil Pontevedra. Se trata de una jugadora muy polivalente y muy buena tiradora: "Llego con muchísima ilusión y jugar en Liga Dia supone para jugadoras que llevamos toda la vida en el baloncesto un sueño hecho realidad porque llevo muchos años en Liga 2, me fui a Canadá, volví y mis objetivos eran poder estar algún día en la primera liga española. Voy a trabajar muy duro para poder estar al nivel de mis compañeras y de lo que exige esta liga".

Mestre reconoce que la máxima categoría planteará exigencias, primero, "a nivel físico porque las jugadoras son bastante más fuertes y rápidas, sino que es un juego más de grupo y más inteligente". La alero catalana asegura que "todas las compañeras hemos congeniado superbién, llevamos tres semanas entrenando muy bien, trabajando duro, y se nota que somos nuevas y todas buscamos el mismo objetivo. Se disfruta entrenando y en los partidos se ve el trabajo que estamos haciendo a nivel de grupo".

Gala Maestre se muestra muy contenta por los dos partidos que el Quesos El Pastor ha ganado con clara superioridad porque "siempre anima a la afición y a todo el mundo, el hecho de empezar con buen pie siempre es importante, sobre todo, para demostrarnos a nosotras mismas que podemos competir y podemos estar luchando por los play off y por lo que sea. Nos ha dado un empujón hacia adelante".

Anna Seilund es internacional por Dinamarca y proviene de la liga portuguesa con la que ha jugado en Europa. Llega para ocupar el puesto de base y se proclamó con Dinamarca campeona de Europa de pequeños paises junto a la que es su compañera en Zamora María Jespersen. "Tengo muchas amigas que me han hablado de la liga española que tiene mucho prestigio y me hizo mucha ilusión cuando me llamó el Zamarat.

Estoy muy ilusionada porque es una dura competición", reconoció la base danesa que conoce a la que fue su antecesora en el equipo naranja, Mie Burlin, su paisana que formó parte de aquel inolvidable equipo de la primera temporada en Liga Femenina 2. La base danesa explicó que "salí de Dinamarca donde hay poco nivel de baloncesto, y en San Francisco tenía diferentes roles, aunque aquí jugaré de base, me gusta hacer un juego rápido, y me gusta porque aquí se juega mucho en equipo y siempre hay un pase más".