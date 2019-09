El Benavente, quinto equipo con más participaciones en Regional

La Primera División Regional de Aficionados cumple esta temporada medio siglo de fútbol. La Federación de Castilla y León quiere homenajear esta competición por la que han pasado 262 equipos desde 1970 hasta ahora. Los clubes que compiten esta temporada en esta liga portarán un parche conmemorativo por sus 50 años de existencia, haciendo referencia a la denominación actual –Regional de Aficionados, implantada en 1999– y la original, Regional Preferente.

Precisamente, uno de los equipos que más temporadas ha sumado en sus campos ha sido el CD Benavente. Un asiduo desde la creación de la categoría, la formación tomatera suma con esta campaña un total de 26 cursos, lo que supone que ha estado presente en una de cada dos temporadas que se han disputado de dicha división.

El equipo benaventano, como no podía ser de otra manera, es uno de los primeros clubes que participaron en la nueva competición. No obstante, por aquella época las actuales provincias castellanoleonesas, y sus respectivos equipos, no pertenecían a la misma federación.

El CD Benavente y el Zamora CF pertenecían al grupo Oeste, mientras que otros conjuntos como el Numancia o la Gimnástica Segoviana estaban encuadrados en la Federación Aragonesa y Castellana respectivamente.

Únicamente cuatro escuadras superan al conjunto tomatero en ediciones disputadas en Regional: Ciudad Rodrigo, con 40 ediciones, es el equipo que más ha jugado en la competición; le siguen el Universidad de Valladolid (33), Béjar Industrial (30), Venta de Baños (28) y, finalmente, el CD Benavente (26).