Aguilera: "No nos han generado ninguna ocasión"

´´Carlos Aguilera, entrenador del Burgos Promesas' se mostró conforme con el empate: "Más que el empate lo que más me ha gustado es la sensación que ha dado mi equipo de que puede competir contra un gran rival como el Zamora. Hemos tenido muchas situaciones de gol y ellos prácticamente no nos han generado ninguna. Me quedo con eso"´.

"Una pena que el 0-1 llegara en un error individual. Pero luego incluso pudimos ganar el partido en los minutos finales", abundó el técnico