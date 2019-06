El fútbol también reina en San Pedro

Más de 400 participantes, 65 partidos, 10 días de competición y dos meses de trabajo. Esta es la hoja de resultados que arroja el VI Campeonato de Fútbol Sala San Pedro 2019 (III Homenaje a Julián Bernal) tras disputar sus últimos encuentros en la calurosísima mañana de ayer sábado.

La competición, que como su propio título indica ya va por su sexta edición, se ha convertido en una de las actividades deportivas principales del programa de fiestas de San Pedro. Este año, el grupo organizador, DLOcio y Formación, volvió a verse obligado a poner un tope de conjuntos participantes debido a la masiva inscripción de clubes amateur y provinciales que presentaron su candidatura.

Como decíamos, durante la jornada sabatina de ayer se celebraron en el pabellón municipal Ángel Nieto las finales de las cuatro categorías participantes. Asimismo, se procedió a la entrega de trofeos, tanto por equipos como individuales (pichichi y mejor portero de la división).

La final sénior no tuvo especial misterio y se resolvió con un holgado 5-1 en favor del Rayo Vayacaño y en detrimento del Steagua del Grifo. Los amantes de los túneles impusieron su calidad y físico desde un primer momento y la final por la categoría sénior no tuvo mucha más tela que cortar. A pesar de la derrota los apasionados de la fontanería no se irán de vacío, ya que suele ser habitual que primer y segundo clasificado compartan el premio.

Mucho más emocionante fue el partido entre los benjamines del River Zamora y los de La Amistad 2.000. Ambos conjuntos brindaron un espectáculo igualadísimo que tuvo que resolverse por penaltis, donde los celestes de La Amistad se mostraron mucho más efectivos. Cabe señalar que el River Zamora fue el único equipo que consiguió colar dos escuadras en las finales del torneo, como veremos más adelante.

Pero antes de eso hay que destacar la actuación de los jugadores del Amor de Dios A y el San Lázaro A en la final de la categoría prebenjamín. Un encuentro de tú a tú en el que los colegiales conseguirían vencer por un escueto 1-0.

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos el choque final de los más pequeños –chupetines– del San Lorenzo y el River. El histórico conjunto morado no pudo hacer nada ante los blanquinegros que domeñaron a sus rivales con un imponente 0-6.

Los más de 1.200 euros recaudados durante está edición irán destinados a la AECC.