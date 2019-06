España quiere volver a ser finalista del Europeo Sub 21

Los sub 21 españoles, durante un entrenamiento.

Los sub 21 españoles, durante un entrenamiento. RFEF

La selección española Sub-21 intentará este jueves (21.00 horas/Cuatro) repetir presencia en la final del Campeonato de Europa de la categoría y consagrarse como una de las potencias, aunque para ello deberá batir a otra favorita e invicta como Francia.

El Mapei Stadium de la localidad italiana de Reggio Emilia será el escenario para albergar la segunda de las semifinales del campeonato y que enfrentará a dos estilos diferentes, el de posesión y calidad técnica de los de Luis de la Fuente contra el de mayor fortaleza física y velocidad en transición de los de Sylvain Ripoll. Ambos equipos se vieron las caras en un amistoso a finales del año pasado en Caen saldado con empate a uno.

El favoritismo está repartido ya en estas etapas del torneo, pero la exhibición que dio España el pasado sábado ante Polonia, hace que la 'Rojita' llegue con el ánimo en un nivel muy alto y confiada de sus opciones de repetir la final de hace dos años, la cuarta en las últimas cinco ediciones.

El combinado nacional estuvo al borde de la eliminación y el agónico gol de Pablo Fornals ante Bélgica y la, un tanto inesperada, victoria polaca ante la anfitriona Italia le abrió una puerta para la clasificación que atravesó con una 'tormenta perfecta' de fútbol y goles. Un demoledor 5-0, con el necesario 3-0 ya en la primera mitad, evidenció el poderío de una Sub-21 que, ya sin el peso extra de tener que lograr el billete para Tokyo 2020, quiere acercarse a esa versión para imponerse a un rival, cuya cantera también es pujante en Europa, pero que no estaba en semifinales desde 2006, año de su última presencia en una fase final de la categoría, y que debe remontarse a 1988 a su último título con un equipo con figuras como Eric Cantona o Laurent Blanc.

Hasta el momento De la Fuente no ha repetido once en ninguno de sus tres partidos de la fase de grupos y ya en el último varió algo el dibujo, prescindiendo de su '9' natural, Borja Mayoral, para colocar a Mikel Oyarzabal como referencia -que se ha recuperado de sus molestias-, flanqueado por un Pablo Fornals que va a más y Dani Olmo. La estrategia funcionó a la perfección, con un aluvión de buen juego, liderado por los dos jugadores que se han mostrado más importantes en este Europeo como Dani Ceballos y Fabián Ruiz, claves en la creación y en los metros finales con su calidad y su disparo. El seleccionador está pendiente del estado físico del jugador de la Real Sociedad, que hizo saltar las alarmas el sábado, pero que podría llegar a tiempo, para seguramente repetir un equipo con Aarón Martín en el lateral izquierdo, Unai Núñez de central junto a Jorge Meré, y con Marc Roca como mediocentro. Mayoral, que se reencontró con el gol, sería el teórico relevo si Oyarzabal no es de la partida.

Enfrente, una Francia que pasó a semifinales por primera vez desde 2006 al ser la única mejor segunda de la fase de grupos, después de sumar siete puntos. Los franceses, que se clasificaron para esta fase final con la mayor diferencia de puntos sobre el segundo (12 sobre Eslovenia) de los 12 combinados presentes en la Euro, sufrieron para remontar a Inglaterra (1-2), ganaron por la mínima a Croacia (1-0) y empataron sin goles ante Rumanía (0-0) para alcanzar 13 años después las semifinales.