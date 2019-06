El deporte pide paso en las fiestas de San Pedro

Explicaba el maestro Javier Krahe, en una canción de controvertido nombre, que no era oportuno hacer siempre lo mismo. Venía a decir, repitiendo una de sus versos una y otra vez, que en la variedad estaba la virtud. Que cambiar, alternar y no encerrarse en una sola idea no solo era positivo, sino del todo recomendable.

En San Pedro, especialmente los jóvenes peñistas que pululan por encima y debajo de la frontera de los veinte años, centran sus esfuerzos en el ocio nocturno. Pero no todo va a ser beber, no todo va a ser salir, no todo va a ser bailar.

Desde el Ayuntamiento se ha hecho especial hincapié en las actividades deportivas de cara a configurar el programa de actos. De esta forma, jóvenes y no tan jóvenes podrán practicar y disfrutar como espectadores durante estas celebraciones patronales de deportes de todo tipo: fútbol sala, petanca, tenis, automovilismo, deportes de mesa, atletismo...

Algunas de estas competiciones ya están en marcha, como es el caso de Torneo de Billar Romano, que comenzó hace una semana y sus eliminatorias se extenderán hasta el viernes 28, cuando se disputará la final en el Bar San Isidro.

Otras, como es el caso del VI Campeonato de Fútbol Sala, comenzarán sus primeros partidos durante la jornada de hoy a partir de las 20.20 horas en el Ángel Nieto. El 29, día de San Pedro, el pabellón municipal acogerá las finales y la entrega de premios.

El resto de actividades comenzarán cuando la leyenda de la Gobierna ya haya sido recitada desde la balconada del Ayuntamiento. Ese mismo día, el viernes 21, dará comienzo el Concurso Nacional de Salto que acogerá Equus Duri y que se extenderá hasta el domingo 23.

Al día siguiente, el primer sábado del periodo festivo, comenzará uno de los torneos clásicos de nuestras fiestas: el XXVIII Abierto de Petanca, que comenzará y finalizará durante la jornada en la zona de los Tres Árboles. Asimismo, también tendrá lugar la competición de "paintball" junto al monolito en honor a Félix Rodríguez de la Fuente ubicado en el parque de Valorio. El inicio de los trofeos de pelota (frontón de San Atilano), y tenis (pistas Ciudad Deportiva) cerrarán un sábado repleto de actividades deportivas.

El domingo 23, víspera de San Juan, también será una jornada hiperactiva en la que se concitarán deportes tan variados como la undécima edición del Automovilismo Slalom (polígono Los Llanos), el autonómico de Petanca (zona de Los Tres Árboles), el XXII Trofeo de Tiro con Arco (Ciudad Deportiva) y el Concurso de Pesca Internacional (Puente de Hierro y Puente de Piedra).

En lunes 24, San Juan, se iniciará el Campeonato de Pádel de San Pedro en el Viriato Pádel Club, que finalizará el domingo 30 de junio.

La jornada del viernes 28 está reservada para las finales del Billar Romano (Bar San Isidro) y del trofeo de Tenis Ciudad de Zamora (Ciudad Deportiva).

Con el último fin de semana de fiestas regresará la variedad deportiva. El sábado 29 se celebrará el Provincial de Pistola (Campo de Tiro de Villaralbo), el Cross del Ajo (Plaza Mayor), final del Campeonato de Pelota (San Atilano) y la Powerfull Color Race (Parking Ciudad Deportiva).

El último día de fiestas la actividad deportiva estará protagonizada por el Descenso Ibérico (Puente de Piedra), el Trofeo de Ferias de Tiro al Plato, el VIII Trofeo de Ajedrez Juvenil (Hotel NH).