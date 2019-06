El Grupo Vivir respalda la continuidad de Movilla

El Grupo Vivir no dio tiempo a las especulaciones y a los pocos minutos de finalizar el último partido del play off anunció ante los medios de comunicación que el entrenador, David Movilla, continuará una temporada más al frente del Zamora CF pese a que no se haya conseguido el principal objetivo de la temporada, el ascenso a Segunda B. En plena rueda de prensa del técnico vasco, el presidente Víctor Aldama interrumpió al técnico para anunciar la decisión de que cumpla el año que le queda de contrato, junto al secretario técnico, César Villafañe. Sobre su futuro próximo, Movilla declaró que "hay lugares donde se queda uno y lugares que se quedan en uno", a lo que Víctor Aldama contestó desde el fondo de la sala de prensa que "este es un lugar donde el entrenador se queda para el año que viene. No creo que haya que hablar más de este tema".

"Me siento muy orgulloso de haber estado aquí, he sentido el apoyo diario de las personas que han estado cerca de mi, en los momentos de dificultad, todas las personas del club y me duele mucho por ellos, por no haberles dado lo que querían. Y lo que he recibido de la gente siempre ha sido apoyo, incluso después de Haro. Ha sido un año extraordinario y lo digo desde el dolor, por toda esa gente, no por mi. Creo que la felicidad es construir pequeños momentos en los que te sientas orgulloso de lo que haces y que transcienda a las personas de que te rodeas. Yo me he sentido orgulloso con los momengos mágicos que hemos construido cada día. Cuando este dolor pase van a ser los momentos de felicidad que he vivido con esta gente".

Víctor Aldama volvió a interrumpir la rueda de prensa para recalcar que "el entrenador está respaldado por la directiva, tiene contrato en vigor y sigue. No hay más que aclarar". Movilla dio muchas gracias al presidente aunque le recordó que "me debes una cena", a lo que Aldama contestó que "como tenemos que planificar la temporada que viene, esa cena la tenemos que celebrar ya con César Villafañe porque tenemos que pensar muchas cosas", añadió al tiempo que ratificaba también en su puesto al secretario técnico.

Movilla asintió a una pregunta sobre si el ascenso no pudo lograrse porque los rivales fueron superiores: "Esto es un deporte y cuando un rival te supera, tambi´´en tiene su mérito. La autocrítica ha estado todos los momentos esta temporada, yo no voy a ser quien asegure si han sido superiores o no, pero hay que tener la sensibilidad hacia ello. Me abre un hilo de esperanza que en esta sociedad donde siempre se buscan culpables, se pueda ir más allá. Pero yo me siento totalmente responsable de no haber llevado al Zamora a Segunda B y pediría que no buscáseis más allá porque los jugadores se han partido la cara", dijo el entrenador rojiblanco visiblemente emocionado en la sala de prensa del Estadio Ruta de la Plata.