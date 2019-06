Sánchez: "Ha sido la mejor temporada de mi vida"

Chema Sánchez, entrenador del Desguaces Casquero, no mostraba un rostro taciturno ni derrotado al finalizar el encuentro ante el África Ceutí que les impedía conseguir el ascenso. El técnico señaló que más allá de conseguir o no la categoría "lo visto hoy en este estadio no lo había vivido nunca, esto es la fiesta del fútbol sala".

En esta misma línea, Sánchez insiste en que "no se debe evaluar la temporada en función de la sensación que nos deja la derrota, porque eso sería muy injusto para los chavales, que lo han dado todo".

Respecto al resultado obtenido en el cómputo global de la eliminatoria, el técnico del Atlético Benavente lo simplifica y afirma: "Nos hemos enfrentado a un equipo que no nos ha regalado nada y nosotros sí a ellos, además son mejores en calidad, técnica y veteranía".

"Para ganar se hubiera necesitado una defensa impoluta en ambos partido, algo que no ha sido así. Además, una vez aquí, necesitábamos hacer una primera parte impoluta para llevar el partido al extremo, al minuto 35 y a ver qué pasaba", abundó Sánchez.

Preguntado por su futuro, Chema Sánchez se mostró diáfano: "Quiero quedarme aquí, ha sido la mejor temporada deportiva de mi vida y se nota. Me voy a reunir con la junta y espero que me den la confianza para continuar con este proyecto".

Rachid Ahmed

El entrenador del África Ceutí, Rachid Ahmed, elogió la labor del Desguaces y señaló que ambos equipos "son campeones". "Felicito al entrenador por el buen trabajo que ha hecho. Esta vez nos ha tocado a nosotros, pero espero que el año que viene sean ellos los que asciendan", expuso Ahmed.