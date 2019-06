Alfredo Ruiz: "Tenemos una afición realmente increíble"

Alfredo Ruiz, uno de los gestores del Zamora CF, no puso el menor pero a la actuación del equipo y destacó sobre todo a la afición rojiblanca. "Tenemos una afición increíble", expresó, continuando: "Zamora tiene que estar orgullosa de su afición, cómo animan y cómo se involucran, y yo estoy muy orgulloso también. Hoy no se ha podido ganar y hay que seguir intentándolo. Tenemos un grandísimo equipo que ha jugado duro pero no siempre se puede obtener el resultado. Tenemos un gran entrenador un gran director técnico, y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir trabajando para que la afición y el equipo tengan lo que tienen".