Tess Madgen, una estrella para el Quesos El Pastor

El CD Zamarat intentará solucionar la crisis que ha provocado en el equipo el fallido fichaje de Ameryst Alston, con la incorporación de la australiana Tess Madgen que llega precedida por el título de subcampeona del mundo que ha conseguido en el pasado mes de octubre con Australia en el Mundial de Tenerife. Madgen, de 28 años y 1.80 de altura, puede jugar en los puestos de escolta y alero, y aportará la veteranía de la que ha carecido el Quesos El Pastor en muchos momentos de esta temporada, además de su indudable calidad contrastada en sus actuaciones con la selección australiana en la que juega desde 2008, en la liga de su país y en una corta estancia en la WNBA en Pheonix Mercury en 2015, y en Polonia (2016-17) donde se lesionó, pero su rendimiento en el Mundial de Tenerife y su fichaje por Townsville Fire, campeón de la liga australiana, despejó todas las dudas sobre su recuperación. Ha sido subcampeona del mundo en 2018; campeona de Oceanía en 2011, 2013 y 2015; y bronce en el Campeonato del Mundo 3x3 en 2012.

Jugó en Melbourne Boomers de la WNBL (liga australiana) duante tres campañas (2012-14), al año siguiente fichó por Melbourne promediando 16 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias.

Su objetivo ahora es conseguir una plaza en el equipo australiano para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, tras no poder esta en los de Río.

Su hermano Ben Madgen juega con Sydney en la liga masculina australiana y su tío Matthew Rendell fue un conocido futbolista en su país.

Madgen llega al Quesos El Pastor como solución de urgencia para la crisis de la que no es capaz de salir el equipo naranja. La marcha de Cristie Wagner, que se había convertido en la líder del equipo, no pudo ser cubierta por Ameryst Alston que la semana pasada dejó el equipo, y el Club ha tenido que moverse con rapidez para incorporar a una jugadora con un juego muy completo pero que deberá aportar, sobre todo, la experiencia que le falta al equipo que dirige Fran García. Se espera la llegada de Madgen al final de esta semana, por lo que será complicado que se puede formalizar su ficha federativa para el partido del sábado contra Perfumerías Avenida en el que podría haberse enfrentado a la norteamericana Jewell Loyd con la que coincidió Madgen en la final del Mundial en la que se impuso Estados Unidos. Loyd, firmó ayer con Avenida, juega también de combo y ha sido campeona de la WNBA con Seattle Storm, así como All Star y número 1 del draft de 2015. Loyd ha completado la primera parte de la temporada en la liga turca y Eurocup, en el Botas, conjunto con el que ha rescindido su contrato en últimas fechas. Hasta ese momento, estaba promediando 17 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en Eurocup. El Avenida llega en cuadro a uno de los partidos clave de esta Euroliga de baloncesto femenino, que hoy disputará en Salamanca ante el TTT Riga, después de la lesión de Eldebrink y con Silvia Domínguez recuperándose de su hombro. La alero estará de bajo al menos durante tres semanas por una lesión muscular.