Las atletas del Vino de Toro Caja Rural logran dos novenos puestos en el Regional

El pasado sábado se celebró en Burgos el Campeonato Autonómico de Marcha en Ruta, con

triple representación del Vino de Toro Caja Rural. En la categoría sub 14, Andrea Martín fue novena, parando el crono en 34 .27, en su debut en la distancia de 5 kilómetros. Por su parte, Lucía Holguín Marcos, que disputó los 3 kilómetros de la categoría infantil sub 14, fue también novena, con 21.35. Yanira Martín Hernández (sub 14) no pudo finalizarla al ser descalificada en el último kilómetro.