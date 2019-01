García: "El baloncesto no ha sido justo con nosotros"

El entrenador del Quesos El Pastor, Fran García, no regateó ayer elogios para sus jugadoras, ya que, al contrario que una semana antes, la actuación del equipo, a su juicio fue meritoria. El técnico asturiano insiste en que, si llega algún refuerzo, el Zamarat mejorará en la clasificación: "Creo que hoy, el baloncesto no fue justo con nosotros. Cometimos un par de errores tontos que les dimos varios tiros libres al final y además, te meten un tiro de tres puntos desde ocho metros, punteado y cayéndose hacia atrás, cuando faltaba un solo segundo. Tampoco hay que apelar a la mala suerte, pero yo estoy contento con el esfuerzo del equipo porque no merecimos perder. Así como otros días he sido crítico, hoy no puedo decir nada malo en contra del equipo".

Fran García reconoce que la derrota ha sido dura pero no definitiva, y reconoció en declaraciones a este periódico que "haber ganado hoy habría sido un paso de gigante hacia la salvación, pero mantenemos nuestras opciones todavía y con seis o siete victorias podemos salvarnos. Hay que seguir luchando y con esta actitud y con algún refuerzo más que traigamos, yo creo que podemos sacar esto adelante".

Un momento clave en el partido fue el abultado parcial de 11-0 que encajó el Quesos El Pastor en el segundo cuarto y que permitió al Baxi entrar de nuevo en el partido: "Nos confundimos ahí bastante, sobre todo en transiciones que dejamos a jugadoras solas, Patricia Cabrera salió enchufada y nos metió dos triples seguidos que les permitió volver al partido. Pero Ferrol tiene un equipo bueno y lógicamente tenían que recuperarse. Tuvieron la suerte de meter ese último triple y no hay más que explicar".

Al contrario que en partidos anteriores, el Quesos El Pastor volvió a ser un equipo que supo repartir los esfuerzos y las aportaciones durante los cuarenta minutos: "No hay que ponerle ningún pero al equipo, ha estado de diez aunque al final hemos cometido errores como todo el mundo comete en los partidos, pero la actitud ha sido muy buena. Con esta actitud y algún refuerzo, podemos sacar esto adelante", aseguró el entrenador asturiano.