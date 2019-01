Once medallas para Zamora

El Arqueros Zamora Reny Picot cosechó un total de once medallas en el Campeonato Territorial de Menores, Júnior y Absoluto celebrado en León, hasta donde se desplazaron 22 deportistas del club. Se lograron cuatro preseas de oro en arco recurvo. Las lograron Elvira Fernández, benjamín que se estrenaba en competición; la alevín Enma Piedra, que a pesar de su corta edad ya es una veterana en las competiciones; Laura Merayo, que estrenaba categoría júnior y lo hizo a lo grande con marca personal incluida 557 puntos de 600 posibles, y Henar Quintero en categoría senior, que también hizo un gran campeonato y no dio opciones a las rivales ni en las tandas clasificatorias ni en las eliminatorias.

Dos fueron las platas alcanzadas. Una a cargo del infantil Mario Martín con arco compuesto que, aunque lo intentó hasta el final, no pudo con el berciano Héctor González. La otra fue para la cadete Raquel González que después de hacer un buen round clasificatorio fue eliminando rivales hasta plantarse en la final que perdió por una flecha mal gestionada y que le dio una ventaja insalvable a su rival salmantina. No obstante Raquel puede estar orgullosa de su medalla porque no era fácil acceder a ellas.

Los bronces fueron para el alevín Aarón Muñoz, otro "veterano" de las competiciones que se está acostumbrando a subir al cajón dada la ostensible mejoría en su técnica. Otro tercer puesto se lo llevó como júnior Raquel González volviendo a demostrar que su buen hacer el día anterior no fue casualidad. Por su parte Jorge Álvarez, también como junior, lo hizo mejor que el día anterior ante rivales de más entidad y se llevó premio con un fenomenal bronce. Beatriz Martín, casi una novata pues no lleva un año en este deporte, se colgaba el bronce en féminas sénior, y otro tanto hacía Ramiro Portales en sénior masculino al ganar el bronce.

Además de los metales hubo cuatro diplomas al cuarto puesto que se llevaron la infantil Olivia Lorenzo que, a pesar de estrenar categoría infantil, no se amedrentó y plantó dura batalla a su oponente; el cadete Iván Díez, que cada día muestra más solvencia y seguridad en sus disparos, y Mati Peña y Manuel Artime como sénior que demostraron estar entre los mejores.

La posición final en el medallero fue la segunda, por detrás del CD La Flecha de Salamanca.