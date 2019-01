Movilla huye de la palabra revancha

David Movilla admitía ayer que la salida que tienen el domingo a Ávila es más que complicada y, aunque no es algo que les vaya a condicionar, sí recuerdan la victoria de los abulenses y el gran partido que rubricaron en el Ruta de la Plata. "Sabemos de las dificultades del rival, pero más que como venganza o revancha lo vemos como un reto importante que nos motiva". El entrenador del Zamora habló así de su próximo compromiso ante una plantilla que "nos obligará a dar la mejor versión" y es que fue el que les marcó tres de los ocho goles que llevan en contra.

En cuanto al estado de la enfermería, el técnico está de enhorabuena y es que puede contar con todos sus hombres. Movilla sí reconoció, no obstante, que todavía no tiene perfilado el once y es que depende de varios factores.

A los jugadores les quedan todavía un par de sesiones de trabajo por delante antes de luchar por cerrar una vuelta completa sin perder.