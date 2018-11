Un paso más hacia arriba

El Zamora CF quiere continuar escalando posiciones en la clasificación esta mañana en el partido que jugará en León contra el Virgen del Camino, buscando la cuarta victoria consecutiva y, si puede ser, además, la cuarta sin encajar un gol.

El equipo rojiblanco ha encadenado una de las mejores rachas de las últimas temporadas con esos tres triunfos consecutivos que le han situado ya en la tercera posición, a solo tres puntos del líder, Gimnástica Segoviana, y a dos de la Arandina que, jornada tras jornada, se confirman como los grandes rivales a batir.

David Movilla tan sólo cuenta con la baja de Pipi para este encuentro y ha incluído en la convocatoria a Villanueva, Iago, Chete, Raúl, Asiel, Alcañiz, Fer, Juanan, Coque, Carlos Ramos, Garban, Dani Hernández, Sergio García, David Alvarez, Murci y Javi Rodríguez. Sin duda, el Zamora saltará hoy al césped del campo de Los Dominicos con un gran equipo que será muy parecido al que derrotó el sábado pasado al Numancia B. El Virgen del Camino no será un rival sencillo como lo demuestra el que tan solo ha sumado tres puntos menos que el Zamora, y David Movilla lo reconoce: "Sabemos la dificultad que conlleva un equipo que está haciendo una grandísima temporada, que se ha metido como aspirante a estar entre los cuatro primeros y que, en su campo, es un rival que te minimiza tus recursos. Es un campo que suele estar bastante irregular y es difícil manejar el control del esférico, y ellos, con buenas transiciones, es un equipo que compite muy bien, muy potente en el contacto, en el balón dividido y en el balón parado. Optimiza muy bien sus recursos y te impide sentirte cómodo en el terreno de juego".

El técnico rojiblanco negó ayer contestando a preguntas de los periodistas que su equipo sea más competitivo fuera de casa y también desmintió que intente imponer su estilo de juego al Zamora: "No creo que por haber perdido un partido y empatado otro, el equipo no esté conectado con la grada. Tenemos que ser competitivos en casa y fuera, adaptarse a los diferentes escenarios y a los diferentes rivales". Y tampoco está de acuerdo el entrenador del Zamora con que su plantilla tenga que adaptarse a su estilo propio como entrenador, "tiene que encontrar una señas de identidad acorde a lo que ha sido el Zamora y a lo que la gente manda. Es verdad que cada entrenador tiene ciertos matices pero yo no tengo la intención de que el equipo juegue como a mi me gusta, sino con los valores que demanda la gente de aquí y tratamos de ser fieles a ellos. Si el equipo no conecta con la masa social, el recorrido será muy corto. Tenemos claro que jugamos para ganar, pero también para quién jugamos independientemente de quien sea el entrenador. Como entrenador aspiro a que a nivel defensivo, el equipo sea solvente, y en ataque tenga diferentes variables, sea versátil en base a lo que el rival te mande. Yo no haría lo que estoy haciendo aquí en otro club con otros valores o señas de identidad".

Por su parte, Garban, uno de los jugadores que cuenta con el respaldo del entrenador en las últimas jornadas, reconoce que la plantilla es optimista porque "hemos entrado en una dinámica positiva, el equipo está fuerte y con ganas de seguir trabajando duro para seguir en esta línea".

A su juicio, el Zamora está demostrando que es ya uno de los equipos fuertes de la Liga pero "hay que ir paso a paso, empezando ya mañana en la Virgen del Camino, y luego semana tras semana para estar lo más arriba posible e intentar ser los mejores".

La importante mejora experimentada en defensa es un factor destacable para el delantero salmantino del Zamora: "Nos hemos hecho fuertes defensivamente y eso es mérito de todo el equipo, estamos trabajando muy bien en ese sentido porque si estás bien en defensa, la gente con calidad que tenemos arriba terminará por marcar las diferencias. Tenemos que seguir en esta línea y paso a paso", añadió Garban.

La jornada en el grupo VIII se juega íntegramente hoy con un atractivo Numancia B-Arandina a las 12.00 horas.