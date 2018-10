"Me satisface que el equipo siga creciendo"

El entrenador del Zamora CF, David Movilla, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo ayer en el Ruta de la Plata: "Después de nueve jornadas, lo que más me satisface es que el equipo está creciendo. Hoy hemos mantenido el mismo orden defensivo que la semana pasada, aunque con más rigor, hemos mantenido esas señas de identidad, de esfuerzo y lucha, que tienen que caracterizar a este equipo. También hemos dado otro pasito con el balón, nos hemos gustado en momentos más fluidos. Más que por la victoria en si, me voy satisfecho por el crecimiento del equipo ya que da señas de que, lo que se le exige, tiene la capacidad y la disposición para hacerlo".

El técnico vasco también destacó el trabajo defensivo que impidió al Numancia crear alguna ocasión en todo el partido: "No recuerdo ninguna oportunidad clara y a medida que han ido avanzando los minutos, nos hemos mostrado cada vez más superiores. No hemos dejado transitar a un equipo que tiene un contraataque letal y la mejor noticia es que el Numancia no pareció todo lo buen equipo que es. Al igual que a la Arandina le minimizamos sus virtudes, al Numancia le hemos hecho lo mismo y cuando el rival no saca todo su potencial es mérito de estos chavales que tienen una entrega encomiable. No sé si llegaremos a ganar sin que nos cueste, pero tampoco el Zamora va a ser asequible para ningún rival".