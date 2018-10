"Es un resultado positivo en un partido complicado"

Leo Álvarez, ya viajando de vuelta a Zamora, valoraba el empate cosechado por el MMT Seguros en Bordils como "un resultado positivo" y consideraba que el objetivo de su equipo es "competir contra todos los equipos" como lo hizo ayer porque "aunque sea difícil", los pistacho pueden "ganar a cualquiera".

"Es un punto bastante positivo el logrado hoy", aseguró Álvarez, explicando: "nadie había puntuado aquí y eso es porque el rival es un equipo de nivel. Quizá nosotros estábamos al final de partido en mejor situación anímica y contamos con un par de bolas para irnos de dos y romper el duelo, pero esta liga está muy igualada y así se reflejó en el final del encuentro. Puntuar fuera es algo muy difícil de hacer y tenemos que valorarlo correctamente", indicó.

En cuanto a la imagen que ayer dio su equipo, Leo Álvarez afirmó que este MMT Seguros "tiene aún bastante margen de mejora en algunos aspectos. Por ejemplo, conseguimos hacer buenas defensas pero no amortizarlas, como también desperdiciamos algunas paradas de Felipe. En Bordils hay mucha presión y creo que algún ataque no lo hemos jugado bien", relató el leonés, asegurando que "más allá de buen juego, sumar ayer fue cuestión de actitud y de querer competir, algo que no puede faltar". Hasta el punto de subrayar que "el objetivo es competir contra todos los equipos. Sabemos que va a ser complicado pero también que podemos ganar a cualquiera y luchar en todos los partidos".