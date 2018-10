El Villaralbo buscará hoy volver a la senda del triunfo en casa

Tras ceder sus dos primeros puntos en este curso, el Villaralbo buscará esta tarde regresar a la senda del triunfo con la intención de alargar una jornada más su liderato en el Grupo B de la Liga Regional de Aficionados. Una competición en la que el Benavente quiere asentarse, para lo cual tratará de imponerse a un Navarrés que llegará crecido al Luciano Rubio tras sumar ante el líder.

La excelente racha del Villaralbo de seis triunfos consecutivos se vio alterada el pasado fin de semana cuando los azulones no pudieron pasar del empate (1-1) en feudo del Navarrés. Un resultado que poco altera los planes del conjunto de Mario Prieto, dispuesto a volver a sumar de tres en tres esta misma tarde. Un objetivo que será difícil de alcanzar para los azulones ya que reciben en el Fernández García a un Villa de Simancas que se sitúa en la parte media alta de la tabla. Un adversario que practica un juego bastante notorio y que reafirmó su candidatura a luchar por los primeros puestos la pasada semana ganando por 3-0 al Betis.

Por otra parte, el Benavente tratará de alargarla buena imagen de sus últimos partidos con Santi Redondo al frente del equipo en un nuevo compromiso ante su público, frente al que ya ganó hace dos semanas. Un choque complicado pues, enfrente, estará un correoso Navarrés que ya fue capaz de frenar al Villaralbo la pasada jornada. El envite, que se jugará a las 16.30 horas, promete ser un duelo emocionante e igualado, siendo clave la ayuda de la afición pese a disputarse en otro horario diferente al habitual.

Aunque ya no son el farolillo rojo los tomateros, están antepenúltimos en la tabla y todo lo que no sea sumar de tres en casa no resulta positivo para sus intereses. Por ello, Santi Redondo buscará conformar un once con garantías contando para ello con todos sus hombres salvo Rafa Vega.