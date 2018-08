Los oros llegan con marcha

Día histórico de la marcha española el vivido ayer en el Campeonato de Europa de atletismo que se está celebrando en la ciudad alemana de Berlín.

Los oros tanto de Álvaro Martín como de María Pérez en las pruebas de 20 kilómetros marcha, tanto masculina como femenina, es el primer doblete de una nación en esta especialidad en un europeo. Además, a estos dos primeros puestos hay que sumarle la plata que consiguió Diego García, que entró detrás de su compatriota Martín. "Me tocó a mí ahora ser campeón de Europa, hace cuatro años vi a un compañero mío ser campeón de Europa (Miguel Ángel López) y espero que dentro de cuatro años, si no soy yo el que gane, sea otro español y pueda verlo" declaró un pletórico Álvaro Martín poco después de cruzar la línea de meta. Solo seis segundos después de la llegada de Martín, Diego García conseguía el segundo puesto. "La plata me sabe a una alegría muy grande", comentaba García, que también afirmó que la carrera fue "un poco incómoda" debido a que la prueba femenina se tuvo que retrasar debido a un escape de gas, obligando a los participantes de ambos sexos a salir al mismo tiempo: "Estaban ahí, no digo que estorbando porque era su carrera, pero evidentemente éramos demasiados y había muchos codazos y mucha tensión".

Este hecho de juntar las dos pruebas fue, por el contrario, una motivación para una María Pérez que ya "se veía con el oro" cuando la checa Drahotova no podía aguantarle el ritmo: "Cuando Álvaro (Martín) y Diego (García) me doblaron y vi que estaban en cabeza, eso duplicó mis energías, yo quería hacerlo igual de bien".

"Somos una potencia mundial, vamos a intentar mantenerlo, por detrás viene gente buena y en forma. Hay que intentar mantener esa tradición", dijo Martín, reivindicando el nivel actual de la marcha nacional.