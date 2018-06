Ciudad de Zamora firma un doblete en el fin de semana

El CP Ciudad de Zamora consiguió este fin de semana un doblete en los Campeonatos de Castilla y León de Sprint y Verano que se disputaron en Medina de Rioseco y Zamora, en los que los palistas zamoranos volvieron a ser los grandes protagonistas mostrando un dominio apabullante en el ámbito regional.

Si el sábado en Medina de Rioseco Ciudad de Zamora y ADZ Iberdrola se disputaron la primera posición en los 200 metros, ayer en una mañana lluviosa y con el río Duero a tope de caudal, el club de Quique Linares, que nunca había ganado un Autonómico en su corta historia, lograba de nuevo la primera posición, esta vez por delante del Antares y el Palentino.

Fueron dos regionales en los que destacaron, como no podía ser de otra forma, destacaron los grandes palistas zamoranos. En la prueba del sprint, brillaron especialmente los hermanos Abad, con victoria para Marcos en el K1 y también en el K2 con su hermano Marcos, ambos demostraron estar bien preparados para las futuras pruebas de fuego que tendrán en el Europeo Sub 23 el primero, y en el Mundial, el segundo, aunque primero tendrán que lograr la clasificación en las pruebas que se realizarán en unos días en Sevilla. Laura Pedruelo, Rubén Vicente y Javier Bernal, tampoco fallaron y dominaron claramente sus respectivas categorías.

Sobre una distancia de 4500 metros ayer en el río Duero a su paso por Zamora, impuso su condición de mejor fondista española Eva Barrios que tomó la delantera nada más darse la salida y dominó con gran autoridad el resto de la regata. Barrios reconoce que se encuentra en un gran momento de forma esta temporada, dispuesta para volver a subir al podio en europeos y mundiales, aunque antes habrá que pasar por el Campeonato de España de Maratón.

Otra gran noticia fue el brillante regreso de Alejandro Sánchez que fue el gran artífice de la prueba Senior K1. El zamorano de la ADZ Iberdrola afrontó el último kilómetro de regata en un grupo de escogidos junto a los zamoranos Andrés del Teso y Ricardo Rodríguez, y al Palentino David Machado. Atacó desde muy lejos imponiendo un fuerte ritmo que le permitió dar la última y complicada ciaboga río arriba, en primera posición; e incrementó su velocidad paulatinamente sin lograr destacarse de sus rivales, pero mostrando una gran seguridad para cruzar la meta sin que ninguno lograse superarle.

Y otro de los focos de atención del fin de semana estuvo centrado en la polémica entre la ADZ Iberdrola y la Territorial que no permite puntuar a sus canoistas si no se incribe algún palista más de otro club. David Blanco, Jose Ramon Luelmo, Jose Carlos Ramos, Alejandro Genoves, Raul Iglesias y Javier Bernal opinan que "tienen los mismos deberes que el resto de piragüistas pero no lo mismos derechos". Solo piden que su esfuerzo "revierta a su propio club en forma de puntos, independientemente de que la Federación quiera acabar con las modalidades minoritarias para evitar la vergüenza de las líneas de salida y podios vacíos", han señalado.

Por su parte, la Federación se muestra sólida en lo que consideran una norma que se aplica desde hace muchos años y no se deben hacer excepciones ya que este problema ha ocurrido otras veces con otras embarcaciones. En todo caso, parece sentir general en el mundillo del piragüismo de Castilla y León que esta intransigencia de la Territorial no contribuye a apoyar una especialidad que se encuentra en "peligro de extinción" en nuestra comunidad autónoma.