Baskonia elimina al Barça y se enfrentará al Real Madrid

El Kirolbet Baskonia ganó ayer al FC Barcelona Lassa (82-88) en el cuarto partido de la semifinal del "Playoff" de la Liga Endesa y, al segundo intento y por vía de la prórroga, selló su pase a una final en la que se medirá al Real Madrid por el título.

Se enfrentaba el Barça a la quimera de remontar el 0-2 en contra y tuvo cerca seguir optando a lograrlo, pero tras lograr ir a la prórroga no pudo culminar la remontada. Los de Pesic fueron perdiendo todo el partido pero lograron empatar el choque al término de los 40 minutos. En la prórroga llegó la primera ventaja y el "efecto Palau" hizo que las tornas cambiaran, pero fue sólo un momento.

Las pérdidas condenaron al Barça Lassa, y Baskonia tuvo más temple y acierto en los tiros libres. Esa fue la tónica del final del partido y de toda la prórroga. En una de cal y otra de arena, Heurtel y Hanga ayudaron a forzar la prórroga pese a que el mérito del empate final fuera de Víctor Claver, pero luego en el tiempo extra ambos perdieron balones para sentenciar y el Barça, tras ponerse arriba, no mató sino que murió.

No hubo efecto moral en esos cinco minutos de más. Que Baskonia dominara todo el partido, que el Barça empatara al final y tener al público de su lado no fue para nada determinante. Tampoco que los catalanes tuvieran esas bolas para ponerse tres arriba. No entraron los triples, aparecieron los nervios en los locales y Baskonia no perdonó para optar al título.