Un gran director para la mejor instalación

Equus Duri dará un enorme salto de calidad en su programa de concursos de saltos con la construcción de una de las mejores pistas del país, y para afrontar el reto, llega Jesús Garmendia, uno de los grandes jinetes españoles de los últimos años, para poner en marcha competiciones de primer nivel que acogerá el centro hípico zamorano una vez finalicen las obras de ampliación de sus instalaciones.

Garmendia se encuentra centrado ya en la preparación de las pruebas del máximo nivel que acogerá Equus Duri y que traerán a Zamora, no sólo a los mejores caballos y jinetes, sino a una larga relación de personajes muy populares que se mueven en torno al mundillo del caballo.

El salto en el nivel de las competiciones será muy importante y viene provocado por la magnífica pista realizada en material sintético que se encuentra ya en plena construcción, que se viene a sumar a la ya existente, y a la que se añadirá la construcción de un restaurante y una piscina. Equus Duri pasará entonces a ser el primer centro hípico de Castilla y León y uno de los mejor equipados de España.

La función del nuevo director deportivo se centrará en dirigir el club y coordinar a los profesores en su especialidad que es el salto y "coordinar la competiciones porque Equus Duri tiene mucho interés en organizar concursos nacionales de buen nivel. Tendré que echar mano de mis colegas y de mis contactos para poder poner a Zamora en el primer nivel español. Intentaremos traer a los mejores jinetes que hay ahora mismo en nuestro país, darles a conocer el centro hípico y Zamora, tanto la ciudad como nuestras instalaciones".

Garmendia compagina este puesto con el que desempeña como director del Plan de Tecnificación de Castilla y León, contratado por la Federación Territorial: "Ya tenía bastantes contactos y conocía bien Equus Duri. La mayoría de los cursillos los daba en el CECYL de Segovia pero un fin de semana nos desplazamos a aquí y a partir de ese día, vi las instalaciones, me contaron los proyectos que manejan, la nueva pista que van a hacer, y la verdad es que es un proyecto muy ilusionante. Me puse en contacto con Nacho Taramona y llegamos pronto a un acuerdo".

El jinete olímpico donostiarra no dejará de competir pese a que ya no está al máximo nivel como hasta hace unos años: "Compito algo menos desde que dejé el equipo nacional el año que gané el Gran Premio de la Horsweek de Madrid, en el 2012, y me centré ya solo en el nivel nacional. Tengo unos buenos caballos, voy a seguir compitiendo, pero a este otro nivel".

El salto en el nivel de las competiciones que albergará Equus Duri será muy importante: "Estamos estudiando cómo va a ser. No es difícil traer ese tipo de pruebas de primer nivel a Zamora porque las instalaciones atraen mucho. Es una de las mejores pistas de España la que se está haciendo. Es un muy buen reclamo y a partir de ahí, la pista de ensayo es fantástica, los boxes, el parking de camiones... pero lo importante es la pista de competición. En la construcción ya no se cometen errores y seguro que va a quedar perfecta. Si conseguimos situar el resto de las instalaciones parejo al nivel de la pista, yo creo que vendrán los mejores jinetes de España. Tengo buenos contactos, jinetes que han competido conmigo, seguro que vendrán si les llamo y luego a través del "boca a boca" también se irá difundiendo. Es muy importante que a medida que vayan viniendo se lleven una buena impresión y estoy convencido de que así va a ser".

Pero tampoco se olvidará Equus Duri de las competiciones que ya acoge actualmente, como la clásica de San Pedro que organizará en unos días: "En el tenis, si tu quieres jugar en Roland Garros contra Nadal, no te van a dejar, pero en este deporte sí podemos competir todos mezclados. En una competición de buen nivel hay desde el nivel bajo hasta los de más arriba, sin embargo, en una del máximo nivel, no entran los inferiores porque no serán competitivos. Una cosa no va a restar a la otra. Además la base es fundamental, siempre hay que mimar la cantera porque de la cantidad es de donde salen luego los ginetes buenos".

Garmendia asegura que "la estrella del centro va a ser la pista, pero habrá que darles comodidad tanto a los participantes como al público porque otra de las ideas es atraer al público. Estamos cerca de Zamora, pero son competiciones que duran muchas horas. Cualquier otra se desarrolla en poco tiempo, aquí son muchas horas. Tienes que ofrecer a la gente comodidad, restauración, apuestas, etc. Va a ser importante esa faceta. Los participantes no necesitamos tanto porque siempre estamos atareados y metidos en la dinámica de la competición estés donde estés". En cuanto al trabajo con la cantera, Garmendia propone mantener la labor que ya se realiza con los jinetes en formación aunque "desconozco el interés que puede despertar el caballo deportivo en Zamora. Hasta ahora se está haciendo una labor muy buena y habrá que seguir con ello", concluyó.