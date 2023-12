Los Globos de Oro intentan salir de la situación crítica que han vivido en los últimos años. Ahora, tras la renuncia de la cadena NBC a retransmitir los premios en directo, será la CBS la que los vuelque en su programación el domingo 7 de enero, fecha señalada por los organizadores, ya que supone un regreso a la normalidad y al prestigio que de un modo u otro siempre han tenido, además de seguir considerándose la antesala de los Oscar. Todo parece indicar que aquí podremos seguirlos a través de Movistar Plus +.

Varios aspectos destacan en las nominaciones cinematográficas de este año. Una es por supuesto la de ‘La sociedad de la nieve’ en la categoría de película de habla no inglesa. Dura pugna, eso sí, pues compite con los últimos filmes de Aki Kaurismäki, Jonathan Glazer, Justine Triet y Matteo Garrone, consagrados todos en Cannes o Venecia. La película de Juan Antonio Bayona se estrena este viernes en España, ‘Anatomía de una caída’ lo hizo el pasado 6 de diciembre y las otras tres llegarán a las salas entre finales de este mes e inicios de enero.

Otro aspecto remarcable, aunque no sea precisamente una sorpresa, es la cantidad de nominaciones que acumulan ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, las dos grandes triunfadoras en la taquilla: entre las dos ya suman en todo el mundo una recaudación de 2.230 millones de euros, una auténtica barbaridad. ¡El ‘barbenheimer’ no remite! El filme de Greta Gerwig acumula nueve nominaciones, solo una más que el de Christopher Nolan. Y podrían ganar las dos el principal premio, ya que ‘Oppenheimer’ compite en la categoría de drama –junto a ‘Los asesinos de la luna’ de Scorsese y los filmes de Glazer y Triet que hacen doblete con la categoría de cinta de habla no inglesa, otro duro combate– y ‘Barbie’ en la de comedia.

Como comedia, aunque no lo sea en el sentido estricto del término, quizá la única que pueda hacerle sombra sea ‘Pobres criaturas’, peculiar relectura del mito de Frankenstein, en femenino, dirigida por el griego Yorgos Lanthimos con producción irlandesa y protagonismo estelar de Emma Stone.

‘Pobres criaturas’ y ‘Los asesinos de la luna’ son las otras películas que parten con cierta ventaja, con siete nominaciones cada una. En la categoría de actor de reparto están representadas la primera por partida doble (Willem Dafoe y Mark Ruffalo) y la segunda con Robert De Niro, pero extraño sería también que no se hiciera con este galardón el irónico Ryan Gosling de ‘Barbie’. Emma Stone parte también como favorita en cuanto a comedia o musical, mientras que Lily Gladstone del filme de Scorsese podría dar la sorpresa… con permiso de la excelente Carey Mulligan de ‘Maestro’.

Nuevo premio

Este año se han sacado de la manga un nuevo premio, posiblemente necesario en tiempos de reivindicación de las salas de cine: el de mejor taquilla. Todo lo que no sea ganarla ‘Barbie’ u ‘Oppenheimer’ sería igualmente una sorpresa, pero ahí están los buenos dividendos obtenidos por ‘John Wick 4’ o ‘Super Mario Bros: la película’.

En cuanto a las series de televisión, ‘Succession’ en su temporada final vuelve a estar una vez más ahí, rivalizando con ‘The crown’ o ‘The last of us’ en la categoría dramática, mientras que ‘The bear’ y ‘Solo asesinatos en el edificio’ destacan en la de comedia. La muy negra ‘Fargo’, en la quinta entrega de esta antología basada en la película homónima de los hermanos Coen, es una de las privilegiadas como miniserie.