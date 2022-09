La británica Dua Lipa, una de las actuales reinas mundiales del pop, bajó este domingo el telón del Rock in Río tras 250 conciertos en siete jornadas, en una noche en que todos los escenarios del festival de Río de Janeiro sirvieron de vitrina con exclusividad para poderosas voces femeninas.

La séptima jornada de la nueva edición del Rock in Río en Brasil, destinada a "empoderar a las artistas mujeres", tuvo como grandes atracciones esta noche, además de Dua Lipa, a la también cantante británica de origen kosovar Rita Ora, a las estadounidenses Megan Thee Stallion y Macy Gray, y a las brasileñas Ivete Sangalo y Ludmilla.

Dua Lipa ofreció en Río de Janeiro una versión ligeramente modificada de su gira ‘Future Nostalgia’, en la que promueve el disco del mismo nombre que lanzó en 2020, aunque incluyó en el repertorio sus primeros éxitos, como ‘New Rules’, y sus asociaciones con Elton John (‘Cold Heart’) y Calvin Harris (‘One Kiss’).

El concierto de la mujer más escuchada en Spotify en todo el mundo y la tercera artistas más famosa en la plataforma ofreció un resumen de las canciones que componen ‘Future Nostalgia’, que retoman la ‘disco music’ de las décadas de 1970 y de 1980 pero con una versión más futurista y con letras sobre sus angustias.

El contagioso ritmo de sus canciones, lógicamente, puso a bailar a los 100.000 espectadores que acudieron a la Ciudad del Rock este domingo para despedir el festival musical, especialmente con los éxitos ‘Physical’, con el que abrió la presentación, y ‘Break my heart’ y ‘Levitating’.

El Rock in Río se despidió hasta su próxima edición, en 2024, con la cantante británica de 27 años interpretando ‘Don't start now’, su mayor éxito, para el delirio de sus admiradores.

La estrella de los últimos Grammy

La rapper estadounidense Megan Thee Stallion no sólo emocionó al público al aparecer vestida con un disfraz de bailarina de escuela de samba del Carnaval de Río de Janeiro sino también al subir al escenario a varios admiradores para cantar y bailar con ella cuando interpretó ‘Budget’ y Kitty Kat’.

La principal estrella de la pasada edición de los Grammy, en los que recibió tres premios, incluyó en su repertorio las canciones ‘WAP’, que produjo en asociación con Cardi B; ‘Savage Remix’, fruto de su asociación con Beyoncé, y, lógicamente, ‘Sweetest Pie’, precisamente con Dua Lipa.

La rapper inicio su concierto con ‘Realer’, éxito de su primer álbum comercial (‘Fever’, 2019), antes de comenzar a destacar las canciones de su último disco ‘Traumazine’, para lo que tuvo que deshacerse del pesado disfraz que dificultaba sus coreografías.

Y en la jornada de empoderamiento femenino no se abstuvo de criticar el machismo. ‘Mi cuerpo, mi decisión. Vamos a mostrarle el dedo del medio a esos hombres y a decirles que se jodan’, dijo.

Rita Ora, de 27 años, aprovechó su primera vez en el Rock in Río para mostrar su poderosa voz y su colección de éxitos pop.

La cantante abrió su concierto con la introducción de ‘Ritual’, su colaboración con Tiesto en 2019, y con la animada ‘Big’, producto de su asociación con David Guetta, antes de poner al público a bailar con ‘I'll Never Let You Down’, uno de sus mayores éxitos.

Enseguida interpretó las principales canciones de sus dos discos, principalmente de ‘Phoenix’ (2018) y se embolsó al público al llevar como invitado a la cantante Pabllo Vittar, al que calificó como ‘uno de los mayores artistas brasileños que conozco’ y con el que cantó ‘Amor de quenga’.

Y la estadounidense Macy Gray, autora de la clásica ‘I Try’, mostró que, a sus 55 años, aún tiene la voz plena e intensa que la hizo famosa.

Gray comenzó su concierto interpretando la canción ‘A mulher do fim do mundo’ en homenaje a la cantante brasileña Elza Soares, muerta en enero pasado y que llegó a ser considerada la mayor voz femenina de Brasil el siglo pasado.

La estadounidense no sólo interpretó sus principales éxitos, como ‘Relating to a Psychopath’ y ‘Why Didn't You Call Me’, como su versión de clásicos de otros artistas como ‘Take With U’ (Prince), ‘Creep’ (Radiohead) y ‘Do you think I'm Sexy’ (Rod Stewart). Y concluyó, lógicamente, con ‘I Try’.

La nueva edición del Rock in Río, la vigésima primera en su historia y la novena en la ciudad brasileña en donde nació en 1985, concluyó este domingo tras siete jornadas de música. El festival contó con conciertos los días 2, 3, 4, 8, 9, 10 y 11 de septiembre.

En la edición de este año también se presentaron bandas como Iron Maiden, Guns N' Roses, Coldplay, Green Day, Justin Bieber, Demi Lovato, Post Malone, Camila Cabello y Avril Lavigne.