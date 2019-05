Concha Velasco recibe el premio Max de Honor por una vida dedicada al teatro

Concha Velasco (1939) ha recibido esta noche, "después de muchos años", un premio Max, el de Honor, por una vida dedicada al teatro y ha querido recordar en su agradecimiento a Santa Teresa de Jesús, a la que interpretó: "nada te turbe, nada te espante, todo se pasa", ha recitado.

Velasco ha recibido su premio de manos de la presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, y ha subrayado que no podía decir que era un premio que no se esperara: "lo sabía y no es un premio más, sino un Max".

"Me ha costado muchos años que me dieseis este premio, no sé por qué, seguramente porque no me lo merecía", ha bromeado.

La vallisoletana, que en noviembre cumplirá 80 años, ha recordado que el Teatro Calderón le ha dado muchas satisfacciones y que aunque le cueste subir sus escaleras, porque "se cae muchísimo", la última vez que estuvo, interpretando "El funeral", subió "divinamente".

Ha afirmado que la de esta noche ha sido una de las "mejor hechas y más bonitas... No se si es porque estamos en Valladolid", se ha reído y ha agradecido su premio a la SGAE, al público y a su familia.

No obstante, ha bromeado de nuevo, acaba de hacer 200 representaciones de "El funeral" y nadie de su familia ha ido a verla ese día: "están muy hartos de llevar el abrigo de Conchita Velasco pero gracias a ellos soy lo que soy", ha añadido.

La actriz ha salido al escenario con el público puesto en pie aplaudiendo en una larga ovación y con un vídeo detrás de ellas con momentos de su vida comentados por su amigo José Sacristán.

Aunque Velasco no había obtenido un Max sí se lo habían dado a su exmarido, Paco Marsó, como productor de "Hello, Dolly" (2002), que ella protagonizaba.

"Paco se lo merecía, y yo también. Los dos nos arruinamos con 'Hello Dolly': creo que hace cinco meses que he terminado de pagar los últimos 500 euros que ponía al mes por los focos de la obra", decía la actriz en una reciente entrevista con EFE.

Además de girar con la obra "El funeral", escrita por su hijo Manuel Velasco, la vallisoletana estará dos semanas, la última de julio y la primera de agosto en el Teatro Romano de Mérida representando "Metamorfosis".