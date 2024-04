Combatir la fuga de talento joven en la UE, prioridad de la política de cohesión

"No hay crecimiento en las regiones que envejecen". Este ha sido uno de los mensajes que Elisa Ferreira, la comisaria europea para Cohesión y Reformas, ha transmitido durante la inauguración del noveno Foro de Cohesión de la Comisión Europea, el encuentro en el que se han perfilado las prioridades de esta inversión millonaria, que esta vez, ha fijado su atención en el reto demográfico al que está ligado el proyecto europeo, cuyo futuro podría quedar en duda en las zonas que sufren fugas de talento por el creciente euroescepticismo.

La política de Cohesión es la mayor herramienta de inversión en manos de Bruselas: 392.000 millones de euros se invertirán a lo largo y ancho del territorio de los veintisiete en el periodo 2021-2027, cuyos primeros resultados se han analizado en el noveno informe de cohesión, presentado en la capital belga en un encuentro entre instituciones, políticos, agentes sociales, ciudadanos e investigadores en el futuro de la Unión.

Estos fondos que ya inyectaron 352.000 millones de euros en el anterior periodo de 2014-2020, son una parte fundamental a la hora de perfilar "el proyecto europeo", como se ha referido Ferreira sobre el estado económico y social actual del conglomerado comunitario, que también se enfrenta a un "momento de cambio" político y económico en los próximos años, con la inminente adhesión de una nueva oleada de socios del Este y las elecciones europeas del próximo junio como principales citas que auguran cambios en el equilibrio actual.

Por su parte, el modelo económico europeo también se verá afectado por las "tres potenciales transiciones, climática, digital y demográfica", según ha establecido Ferreira en la inauguración de un foro en el que como mandataria europea, ha mostrado una particular atención a la fuga de talento joven de los territorios con menos oportunidades, la primera vez que se han dedicado tantos minutos a una cuestión que afecta a la Europa más alejada de los polos económicos del norte. Es en los territorios despoblados como Zamora donde la transición verde, la transición digital y la transición demográfica tendrán una doble cara: según los europeos, estas realidades podrían ser tanto oportunidades de desarrollo como riesgos, ya que podrían sumarse a la lista de trenes que han pasado por las regiones más débiles sin que estas hayan podido subirse a ellos; esta vez, con consecuencias perjudiciales.

Aunque se estima que cada euro invertido entre 2014 y 2027 se habrá casi triplicado a finales de 2043, existe un alto riesgo de que algunas regiones como Castilla y León sufran un estancamiento económico del que sería muy difícil escapar, un fenómeno recogido por el informe de cohesión como "trampa de desarrollo" que expulsaría aún a más jóvenes de estos territorios durante los próximos años y que corre el riesgo de volverse casi irreversible.

Se calcula que este estancamiento en el crecimiento económico afecta en la actualidad a un tercio de las regiones de la Unión Europea, "resultado de la crisis financiera en 2008", según ha destacado la comisaria Ferreira sobre estas zonas paralizadas en las que viven 115 millones de personas (el 26% de la población total de los veintisiete socios) y que se encuentran principalmente en el sur del Europa, donde no solo ha decaído el crecimiento, sino que tras la crisis, también se desplomaron "los instrumentos que pueden fomentarlo".

La diáspora hacia las grandes urbes como Madrid no solo tienen consecuencias económicas y sociales, sino también de valores, ha dejado entrever la responsable de las políticas de cohesión sobre el horizonte que se le presenta a estos 115 millones de europeos que residen en zonas con bajas oportunidades y cuyo descontento aumenta cuando observan que "no hay crecimiento ni innovación cuando la región está envejeciendo mucho, cuando no hay capacidad para retener a los jóvenes más cualificados ni darles oportunidades de trabajo crear las condiciones para que se establezcan".

Sin músculo suficiente para salir del estancamiento por sí solas, la tipología de las regiones que han caído o corren un alto riesgo de caer en esta trampa del desarrollo varía, ya que pueden ser tanto territorios empobrecidos como en transición que se han quedado a medio camino, en un desarrollo que no consiguen completar, como es el caso de Castilla y León, una de las tres regiones españolas "en riesgo alto" de caer en esta trampa del desarrollo. En el caso de Zamora, aunque bajo, la provincia también está en riesgo de caer en esta trampa.

"Las zonas rurales, montañosas, insulares y escasamente pobladas siguen afrontando retos específicos que dificultan el crecimiento económico y el desarrollo", señala el noveno informe elaborado desde la Comisión Europea sobre las disparidades que sufren los territorios europeos "que no están logrando encontrar la receta para conseguir salir del aletargamiento". El informe señala a lo largo de sus trescientas páginas como responsables del estancamiento la baja productividad derivada de la baja inversión en innovación y "la fuga de cerebros", una cuestión "muy, muy importante", en palabras de Ferreira, en la que Zamora es un claro ejemplo.

Esta fuga de talento joven mina la estabilidad del proyecto europeo, "un signo de tensión", ha definido Ferreira sobre lo que sienten los ciudadanos cuando no se respeta su "derecho a quedarse".

Durante su discurso, la mandataria europea se puso en la piel de las personas que habitan estos territorios debilitados: "Gradualmente, empiezas a tener menos oportunidades y peores perspectivas y los padres ven como sus hijos se van. Esto perturba el tejido social, económico y cultural, pero también tiene graves consecuencias políticas. La investigación muestra que cada año una región se estanca o cae en una especie de trampa de recesión", señaló Ferreira durante su intervención, en la que este año ha dedicado gran parte del tiempo a tratar las oportunidades para los jóvenes.

En España, solo Lugo, Ourense y Cáceres escapan del riesgo de caer en estas trampa del desarrollo gracias a que durante los últimos cinco años han experimentado un crecimiento del PIB per cápita, de la productividad y del empleo superior a la media europea y española, según datos de la Comisión.

En el resto de los territorios con peor futuro, "es más probable que los ciudadanos empiecen a experimentar el veneno del descontento político". Esta respuesta emocional se revela como el resultado del escenario económico de las regiones despobladas y con bajas oportunidades, que genera en los ciudadanos "la sensación de estar fuera, de no poder avanzar en este mundo digital complejo y globalizado en el que sienten que no hay lugar para ellos".

"Es uno de los venenos que tenemos que analizar", ha confesado Ferreira sobre este sentimiento de exclusión que reconoce, existe en los territorios más desfavorecidos de los veintisiete, para lo que esperan "crear los antídotos para ello" gracias a la política de cohesión.

Desde la crisis financiera de 2008, el porcentaje de votos en las elecciones nacionales a los partidos euroescépticos duros "ha aumentado de menos del 5% al 14% en 2022", según señalan los datos contenidos en el informe que respalda el discurso de Ferreira, donde el total de los partidos euroescépticos ha pasado del 7% al 27% durante el mismo periodo.

Y es que en los últimos años, "el descontento popular se ha ido gestando en muchos países de Europa", continua el informe sobre la creciente ola de insatisfacción con un "sistema" que muchos consideran que ya no les beneficia.

El noveno informe destaca que las personas que viven en lugares en declive "a menudo se sienten atrapadas en regiones que creen que ya no importan y donde perciben que no tienen nada que hacer". Según las investigaciones comunitarias, las personas de territorios con bajas oportunidades "se sienten ignorados, desatendidos y marginados por una élite distante", una sensación que puede derivar en una respuesta negativa contra el proyecto europeo, que ya perfila sus próximos objetivos, entre los que la demografía tiene más importancia que nunca.

