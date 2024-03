El Ramos Carrión acoge las jornadas sobre desapariciones rurales de la Guardia Civil

"Perseguimos dos fines. Uno de ellos es formar a los guardias civiles y otros actores que tienen algo que decir en el tema de las desapariciones. El segundo fin es concienciar a la sociedad zamorana y a las instituciones sobre la importancia de esta problemática". Estas han sido las palabras de Héctor David Pulido, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, durante la inauguración de las III Jornadas de Desapariciones Involuntarias de Personas en el Medio Rural que se han celebrado en el Ramos Carrión de Zamora durante el martes, una cita que se alargará hasta mañana y en la que están participando varios centenares de personas procedentes de toda España y Portugal.

Además de los representantes de la Guardia Civil, en la inauguración han estado presentes el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, y representantes de la Diputación de Zamora, Caja Rural, Silver Economy y Alimentos de Zamora. Estas jornadas que nacieron en 2021 han conseguido "plenamente" los objetivos para los que fueron creadas, según ha valorado el responsable de la Guardia Civil: "Hemos mejorado la respuesta. Somos más rápidos y asignamos más medios y más personal".

Actuar con rapidez en el caso de las desapariciones constituye una de las mayores herramientas de las que se dispone para luchar contra ellas, tal y como ha destacado Ángel Blanco. Por ello, "los primeros 24 minutos y no las primeras 24 horas" son los instantes más valiosos para conseguir localizar a las personas desaparecidas.

De hecho, el operativo se pone en marcha "tras la comunicación" de que ha desaparecido una persona, ha asegurado el jefe de la Comandancia, donde no esperan a que exista una denuncia formalizada para empezar el operativo: "Tenemos más y mejores medios para que el final de una desaparición sea feliz", ha asegurado sobre uno de los objetivos prioritarios marcados en 2021. Por ello, ambos representantes han pedido que se comunique una posible desaparición lo antes posible, sin importar si la persona puede aparecer al poco rato: "en ese caso nos damos la vuelta y no pasa nada", ha continuado el responsable de la Benemérita sobre un servicio que es totalmente gratuito y no supone coste ni para los afectados ni las víctimas.

"Hemos avanzado bastante, pero aún tenemos camino que recorrer", ha continuado el responsable de la Comandancia sobre el trabajo en torno a la problemática de las desapariciones involuntarias en el medio rural, muy ligadas a la despoblación de los pueblos y al envejecimiento de la población. Por ello, estas jornadas que se celebran por tercera vez en Zamora suponen un aliciente para mejorar la respuesta de las autoridades y de la sociedad ante un caso de desaparición, un campo en el que la Comandancia de Zamora de la Guardia Civil se está convirtiendo en "un referente a nivel nacional e internacional".

Esto se ha visto reflejado en las cifras, ya que el tiempo de respuesta y los medios movilizados para ello han mejorado. Desde que empezara el 2024, la Guardia Civil ha activado la búsqueda de siete personas desaparecidas de manera involuntaria en Zamora, todas ellas han sido encontradas. "Que el resultado final de la búsqueda sea satisfactorio habla de la rapidez en la intervención", ha concluido Pulido.