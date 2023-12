El lobo ataca en Sayago: "Esto es un sinvivir, sustos todos los días"

Formariz, Muga, Villar del Buey, la Dehesa de Pelazas... El lobo no da tregua en Sayago. El último ataque, en la explotación de Miguel Ángel Vaquero, de Formariz. Ha ocurrido la última noche con un resultado de tres ovejas muertas y cuatro mordidas.

Un rebaño de ovejas churras que el ganadero lleva años "cuidando para hacer una buena selección, inseminando, trabajando bien para que llegue el lobo y acabe con todo el trabajo" se queja Miguel Ángel Vaquero. "Así no podemos seguir, me quedan pocos años pero me están empujando a que deje el ganado" apuntaba este ganadero de ovino apenas unas horas después de sufrir un nuevo ataque en el rosario de sustos que lleva en los últimos años.

Ha sido en la mañana de este viernes, cuando se disponía a ordeñar. "En cuanto llegué a la nave y ví a las ovejas por allí, luego una mordida, pensé: ya está liada. Y no ha sido más gorda porque las ovejas han escapado hacia la nave".

Este nuevo episodio alimenta el hartazgo del ganadero. "Creo que aquí sobramos algunos. Iremos poco a poco pensado en cambiar de vida" lamenta Miguel Ángel Vaquero. "No puedo levantarme cada mañana pensado en si habrá preparado alguna el señor lobo. No voy a estar en un sinvivir todos los días".

Porque la realidad es que el depredador vuelve a inquietar a los ganaderos en una comarca donde domina el sistema extensivo.

"Es que es día sí, día no, cuando no a diario" describe Octavio Martín, ganadero de Muga de Sayago. En este pueblo y sus alrededores son frecuentes las incursiones del lobo. "Aquí estamos en alerta siempre porque cuando parece que estás más tranquilo, otra vez" expresa Octavio sobre el día a día que está viviendo el sector.

En la Dehesa de Pelazas la presa ha sido una ternera. Los ataques se han sucedido en explotaciones de la zona. "Esto acaba con la ganadería extensiva, que es lo que hay en Sayago. Y cada vez hay más lobos, qué podemos esperar, quién se va a quedar con el ganado".

El Gobierno elaborará un nuevo censo del lobo para determinar el estado de la especie. El Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado el procedimiento para elaborar un nuevo censo del lobo ibérico, que determinará el estado de la especie y la posibilidad de flexibilizar su protección, como están reclamando los ganaderos.