Sanabria, "zona vulnerable" en incendios forestales y avenidas

Una docena de alcaldes de Sanabria y Alta Sanabria han participado en la reunión de coordinación convocada por la Guardia Civil, donde se abordaron los temas de Violencia de Género (Viogen), el programa Idoso, el protocolo de desapariciones involuntarias, Planes de emergencia local y la prevención de ciberdelincuencia. A esta reunión, convocada el pasado jueves, asistió también la Policía municipal de Puebla de Sanabria.

El capitán Ismael Flórez, junto con los responsables de los puestos de El Puente, Alta Sanabria y Puebla, señaló la comarca como “zona vulnerable” de forma genera en incendios y de avenidas en puntos concretos de Ribadelago. Estos riesgos se señalaron dentro del epígrafe de Planes de Emergencia que al no ser municipios de más de 5.000 habitantes no son obligatorios. Sí es recomendable que cada ayuntamiento elabore una guía de ámbito local, donde se recogen medios, puntos de encuentro y evacuación, medidas de protección, aviso y desalojo.

Solo el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería dispone de un borrador en materia de emergencias. Uno de los deberes de los alcaldes es hacer el inventario de bocas de riego y mangueras y el acceso a ellas para una primera intervención en caso de fuego dentro del casco urbano. Vecinos y Guardia Civil han tenido que intervenir para apagar incendios en chimeneas de casas, hasta que llegaban los bomberos desde Rionegro.

El capitán Flórez señaló otros factores de riesgo como temporales, caídas de árboles, corte de carreteras, o como en el caso de los municipios de Pías y Porto cortes por nieve y hielo que impiden el acceso del médico que, en ocasiones han sido trasladados por la Guardia Civil.

En este punto algunos alcaldes señalaron los problemas para ejercer las competencias para poder cortar árboles o limpiar caminos que entrañan riesgo para carreteras y vecinos porque se ponen problemas para su corta “no te dejan tocar” en palabras de uno de los responsables municipales. En el peor de los casos, expedientes sancionadores y multas económicas.

Los alcaldes podrán solicitar charlas informativas a los Jefes puestos de la Guardia Civil sobre prevención de ciberdelincuencia, que ha aumentado un 20% pero que la cifra puede llegar al 40% porque no se denuncian todas las estafas. El aumento de compras por internet durante la pandemia incrementó en consecuencia las estafas mediante sustracción de datos, correos maliciosos, spam, etc. La mejor prevención es no facilitar ningún dato y especialmente los números de cuenta o tarjetas bancarias. Entre los representantes municipales se detalló algún caso de pequeñas estafas, reiteradas en el tiempo y que casi pasan desapercibidas. El capitán señaló que los ciberdelincuentes dejan rastro.

En los centros educativos se están dando charlas puntuales para prevenir delitos de ciberacoso y “grooming” que es el acoso sexual a menores.

Desde la Guardia Civil se ha propuesto mantener otra reunión para planificar y coordinar el operativo con las actividades y eventos, especialmente de verano, por la afluencia masiva a esta zona turística. Algunos alcaldes se pronunciaron a favor de constituir una unidad de Protección Civil comarcal, con voluntarios de todos los Ayuntamientos interesados, ya que en estos momentos solo Puebla cuenta con voluntarios de Protección Civil. Entre los problemas detectados de la Fuerza de Seguridad está la desorganización en el estacionamiento en romerías de afluencia masiva, falta de espacio reservado para vehículos de emergencia y motobomba. Desde el Ayuntamiento de Pedralba se propuso facilitar a la Guardia Civil la ubicación y los códigos de acceso a los desfibriladores instalados en muchos pueblos de la comarca.

Perros y desapariciones

El control de perros se ha convertido en un problema con denuncias puntuales por perros sueltos del ganado en los pueblos, un aspecto que pasa por “equilibrar” ya que los ganaderos precisan de perros de custodia en zonas loberas. Dentro de ese equilibrio es sancionable la presencia de perros si están en carreteras y vías públicas y sin custodia.

Las desapariciones de mayores son un problema en zonas boscosas como Sanabria donde es difícil localizar a un desparecido. Así desde la Guardia Civil es fundamental dar el aviso de desaparición de manera inmediata, cuando se detecta que esa persona no ha seguido su rutina y no ha vuelto a casa. En ese momento se pone en marcha el protocolo y se despliega un amplio operativo de medios y personas. En épocas como el invierno el frío y las pocas horas de luz complican la localización, de ahí la celeridad por avisar de forma inmediata. Cuando se trate de personas mayores con algún tipo de deterioro cognitivo es aconsejable disponer de móviles o dispositivos de localización.

Senderistas

Se solicitó la colaboración de los Ayuntamientos para tener actualizados los datos de las personas en riesgo que viven solas, dentro del plan IDOSO, que permite en caso de emergencia localizar a los familiares o personas que tengan acceso a la vivienda. Cada vez hay más mayores que viven solos en los pueblos.

Hay otras situaciones donde hay que intervenir como en senderistas que se pierden o sufren algún percance o no vienen con equipamiento adecuado para hacer senderismo, como en el Cañón del Tera, la Cascada de Sotillo o Peña Trevinca por “desconocimiento”, sobre todo en época invernal. En este aspecto desde los establecimientos ya se aconseja no hacer estas rutas por la climatología y las horas de luz. “Son rutas complicadas para hacer en invierno” en palabras del responsable de la Guardia Civil. Como alternativa “los caminos entre los pueblos son igual de bonitos”.

En materia de Violencia de Género hay que denunciar los casos conocidos para proteger a las víctimas. Alguno de los alcaldes propuso actuaciones más efectivas que repartir tazas o paraguas con los fondos del Pacto de Estado para la prevención.