El Plan de Sostenibilidad Turística en destinos presentado por la Diputación de Zamora para la comarca de Sanabria se ha puesto en marcha esta semana, con cargo a los fondos europeos Next Generation y con la participación de los Ayuntamientos de Puebla de Sanabria, Lubián, Galende, Porto y Pías. Representantes de los Ayuntamientos y técnicos de las administraciones celebraron este jueves su primer encuentro en Puebla de Sanabria.

Con una inversión de 1.732.322 euros el programa se distribuye en cuatro ejes programáticos: transición verde y sostenible, mejora de la eficiencia energética, transición digital y competitividad.

En la reunión estuvieron presentes el diputado delegado de desarrollo económico Emilio Fernández Martínez, la jefa del servicio Marta Seisdedos Domínguez y la técnico Rosario Almazán Molina, quien ha sido la responsable de la puesta en marcha del proyecto. Por parte de los alcaldes José Fernández Blanco (Puebla de Sanabria), Felipe Lubián Lubián (Lubián), José Manuel Prieto Ramos (Galende), Francisco Rodríguez Oterino (Robleda-Cervantes), Francisco Blanco Corrales (Porto) y en representación de Pías las técnicos de la mancomunidad.

La temática multidisciplinar, con un amplio y disperso territorio de proyección, se unifica por las acciones turísticas planteadas encaminadas a conseguir un desarrollo económico sostenible para la zona en la que se va a intervenir.

El turismo activo, patrimonial, cultural y paisajístico; todos conceptos que se aúnan y se complementan para poder establecer una estrategia de comunicación y promoción conjunta. Activos ya presentes se van a potenciar y nuevos elementos complementarios de las enormes posibilidades de esta bella comarca se van a identificar para promover la adecuada puesta en valor de esos recursos, premiando la accesibilidad, la sostenibilidad del medio, la eficiencia energética, la digitalización de la información y la profesionalización de las empresas turísticas. Todo sin dejar de lado la búsqueda de servicios novedosos, demandados por los visitantes y que produzcan un retorno en cuanto a la repetición y ampliación de su estancia.

No menos importante es el factor residente, así los habitantes de estas poblaciones en las que los Next Generation van a generar riqueza y empleo constituyen un elemento imprescindible en la plataforma de gobernanza. Sin su conocimiento, experiencia y su valor de transmisión no se podrían llevar a cabo estos planes.