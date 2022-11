El Partido Popular de Zamora denuncia que Martín Benito y el Partido Socialista están "engañando" a los vecinos de La Guareña sobre el rechazo del Partido Popular y Vox al arreglo de la carretera ZA-604, la carretera que une La Bóveda de Toro con Cañizal pasando por Fuentelapeña.

La portavoz del Partido Popular de Zamora y procuradora de las Cortes de Castilla y León por la provincia, Leticia García Sánchez, señala que "el procurador socialista ha adoptado como sistema de trabajo acudir a las comisiones con iniciativas que conoce que están en marcha, con la nota de prensa precocinada para mentir a los zamoranos".

En este sentido, añade que el socialista acudió a la Comisión de Movilidad sabiendo perfectamente que la carretera cuenta con un proyecto aprobado.

Inversión aprobada de 6,3 millones de euros

García señala que Martín Benito "hace perder el tiempo" a los procuradores de Cortes de Castilla y León llevando a comisión una moción para que se haga un proyecto que ya está en marcha, lo que a juicio de la procuradora del PP "pone de manifiesto que lo único que el PSOE pretende es manipular a los vecinos de la comarca de La Guareña, aunque sea por tan sólo unos días".

"Debe saber el procurador socialista que su información falsaria ha indignado a los alcaldes de la zona que conocen perfectamente que este proyecto es ya una realidad", apunta la portavoz del PP de Zamora, quien añade que este verano se han realizado los trámites de información pública de las expropiaciones, los trámites de solicitud de conformidad con los ayuntamientos con las travesías y la audiencia pública de reordenación de accesos.

En este momento se encuentra aprobado el proyecto y se ha iniciado la licitación anticipada, con un importe base de la licitación de 6.343.116,67 euros.

"Lo que no se puede es mentir a los zamoranos porque no sólo es que el Partido Popular y Vox no rechacen el proyecto, sino que éste ya está en marcha, y lo que debe decir es que su iniciativa estaba fuera de lugar, que él lo sabía, que aun así la llevó a la Comisión de Movilidad, con el único fin de sacar una nota de prensa que es falsa y no se sostiene", denuncia Leticia García

"Lo único que está haciendo Martín Benito es tratar de confundir a los vecinos de La Guareña y a sus alcaldes que han luchado por esta infraestructura", concluye la portavoz del Partido Popular que pide al procurador socialista y a su partido que empeñen su esfuerzo tirar de la provincia en vez de buscar rédito político de forma evidentemente falsa.