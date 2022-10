Mellanes solicita a la CHD recuperar una presa para la lucha contra incendios

El Ayuntamiento de Rabanales de Aliste ha solicitado oficialmente a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la recuperación de la antigua “zuda” (presa) del molino harinero de “Los Genicios” de Mellanes para la utilización del agua a almacenar en ella en la lucha contra los incendios forestales.

El pasado día 21 de abril de 2022 los representantes del Ayuntamiento de Rabanales de Aliste y de la Confederación Hidrográfica del Duero, –con la presencia de la comisaria de aguas, Diana Martín Sánchez–, abordaron la situación, problemas y posibles soluciones en una fructífera reunión mantenida en Valladolid donde se informaba que para lograr tales fines era preciso el cambio de la titularidad del aprovechamiento de las aguas.

Actualmente dicho aprovechamiento está registrado a nombre de una ya extinguida comunidad de regantes de Mellanes.

A propuesta de la Alcaldía, la Corporación Municipal ha acordado en pleno ordinario, por unanimidad, el traspaso del uso del agua a titularidad municipal para que así el Consistorio pueda solicitar –y de hecho ya ha solicitado– a la CHD acogerse con carácter de máxima urgencia al convenio con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León para afrontar su restauración y recuperación.

El molino de “Los Genicios”, muy próximo al casco urbano de Mellanes (400 metros), más concretamente en la conocida como “ribera del Cuervo”, utilizó desde su construcción, hace ya cientos de años, las aguas de un arroyo, afluente del río Mena, que a su vez es tributario del Aliste. La zuda está construida con pequeñas y grandes lonjas y fincones de pizarra arrejuntadas con terrones (tierra con hierba).

En sus orígenes el agua allí embalsada tenía un doble fin: mover el redrueno y por consiguiente las piedras francesas del molino y, llegado el verano, el riego de las huertas. Parte del cubo (zona de la presa que lleva el agua hacia el redrueno), está construida con sillares de granito de Fornillos de Aliste perfectamente labrados.

El objetivo de la actual Corporación Municipal no es otro que el de la recuperación de la antigua presa para la prevención y extinción de incendios “dado que está en un lugar muy accesible, no supone impacto ambiental, ya que de hecho ha sido una zona de embalse de agua desde siempre y no supone mucho coste de reparación”, y también hay que destacar su ubicación en un lugar estratégico dentro del entorno de varios Montes de Utilidad Pública entre cuatro localidades: Mellanes (donde está), Rabanales, Ceadea y Arcillera.

Dentro del ecosistema de este municipio alistano destacan los recursos paisajísticos de robledal localizados en los diferentes pueblos: “El Tremedal” (Grisuela), “La Majadona” y “Salguero” (Rabanales); “La Encarnación” (Mellanes) y “El Encinar” (Ufones), así como los jarales de Mellanes, montes ricos en la producción de setas silvestres. con especies como el Boletus edulis y la Amanita caesarea.

Santiago Moral Matellán, como alcalde del Ayuntamiento de Rabanales, sentencia que: “Vivimos unos tiempos difíciles que todo aventura no van a ir a mejor sino a peor en materia de sequía. Necesitamos poner lo que sea necesario de nuestra parte, todos, para poder acumular el agua tan necesaria para el uso de nuestros ganaderos, para la fauna y la flora, y para actuar en la prevención y extinción de incendios como el sufrido el pasado verano en la Sierra de la Culebra”.

Por su parte José Cruz Mateo, concejal de Mellanes, asevera que “el molino de Los Genicios ha desarrollado una labor vital para el pueblo y las familias tanto para el riego de las huertas como para la molienda, pero los tiempos están cambiando y las necesidades y las prioridades también. Tenemos que ser coherentes y utilizar responsablemente un recurso tan apreciado y preciado como el agua, cada vez más escaso. La sequía y los incendios son ya un grave problema y resulta vital para Mellanes y los pueblos cercanos disponer de una buena reserva de agua para que recarguen los efectivos de tierra y también para que abrevar la fauna salvaje y la ganadería”.