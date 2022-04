Jesús Fernández presenta su renuncia como alcalde de Palacios, tras 40 años

El alcalde de Palacios de Sanabria durante 40 años, Jesús Fernández Pérez, presentó ayer su renuncia al cargo de presidente de la corporación, aunque mantendrá su cargo de concejal del Partido Popular hasta finalizar el periodo municipal.

Poco antes de las tres de la tarde se daba lectura al punto único del pleno extraordinario alegando “motivos de achaques de salud”. Informados los concejales de la renuncia José Benedicto Ledesma Pérez, independiente en la candidatura del Partido popular, pasó a presidir el Pleno y levantar la sesión a los 10 minutos de comenzar.

En los últimos minutos se despidió “a disposición” del equipo de Gobierno y su disposición “y luchar por los vecinos”. Señaló que “estoy satisfecho de cómo se han desarrollado los acontecimientos, y queda en buenas manos”.

Un alcalde histórico

Al pleno solo asistieron los concejales del Grupo Popular, mientras que el Grupo Ahora Palacios no pudo asistir por ser incompatible el horario laboral con el de las sesiones. El candidato que se perfila para presidir la corporación, como señaló el alcalde es José Benedicto Ledesma.

Jesús Fernández hacía una valoración de estas casi cuatro décadas de gestión, desde la época de Luis Cid Fontán, y su llegada como afiliado de Alianza Popular, cuando se trasladó desde Madrid para presentar la primera candidatura y seguir dentro del Partido Popular. Desde entonces y durante 10 convocatorias electorales ha ganado todas las votaciones. “Lo primero fue la Casa Consistorial que nos encontramos. Y lo segundo en esta localidad las obras de abastecimiento brillaban por su ausencia, tanto alcantarillado como agua.

Solo había un depósito de agua que abastecía únicamente al colegio”. “¡Al alumbrado público, échale!” para señalar gráficamente que era nulo. En algunos barrios se pisaba “barro” a falta de asfaltado. “La Diputación ha sido generosa y se ha luchado al máximo y muchísimas obras que me dejo”.

Durante dos legislaturas encabezó la Agrupación Comarcal del Partido Popular en los años de la grave crisis en la comarca aunque “de eso no quiero hablar pero te voy a dar para un libro”.

Dentro del partido “muy agradecido con el Partido Popular, que ha habido siempre un diálogo corriente, no solo desde Madrid, con Manuel Fraga cuando estaba en la calle Silva, que aún no estaba ni Génova, y me metió en este invento”. Cuando estaba preparando una candidatura para alcalde “ya me llamaron para presentarme”.