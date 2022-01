El Ayuntamiento de Roales del Pan iniciará los trámites administrativos para determinar la propiedad del colector de aguas residuales que conduce los vertidos de La Hiniesta y Roales hasta la depuradora de Zamora, y conseguir su reparación para evitar infiltraciones de aguas pluviales o freáticas. Así lo aprobó por unanimidad la Corporación Municipal en el primer pleno del año 2022.

En la zona donde se unen los términos de La Hiniesta y Roales el colector discurre por debajo del nivel de las aguas freáticas, y además las tuberías están en mal estado en ese y en otros puntos del recorrido por el término de Roales. Desde el Ayuntamiento argumentan que varios de los pozos que se ubican cerca del arroyo acaban vertiendo agua en el colector, incrementando el caudal que pasa por el contador ubicado entre Roales y Zamora y encareciendo las facturas que paga el municipio.

El alcalde, David García, explicó que el Ayuntamiento de Roales pagó a Zamora en 2021 un total de 200.000 euros por el saneamiento, una cifra que considera desorbitada teniendo en cuenta que el total presupuesto municipal ronda los 800.000 euros.

Por ese motivo, la semana pasada se produjo una reunión entre García y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en la que el regidor roalino defendió que se debe rebajar el precio de 41 céntimos de euro por metro cúbico, ya que “en otras estaciones de las provincias de Salamanca o Valladolid la depuración cuesta entre 15 y 20 céntimos por metro cúbico”.

En cualquier caso, urge reparar el colector en su tramo por Roales del Pan para separar las aguas negras y pluviales, pero el coste de la obra es inasumible para un municipio de este tamaño, por lo que se buscará la ayuda de la Junta, la Diputación o la CHD.

La oposición votó a favor de iniciar los trámites para arreglar el colector recordando que en el anterior mandato se solucionó parte del problema poniendo un aliviadero de aguas pluviales al final del término municipal, y se dieron pasos para construir otro al inicio del término, pero se agotó la legislatura. Además, ellos pusieron un contador en el límite del término con Zamora, antes estaba siete kilómetros más abajo y se estaba facturando no solo el saneamiento de la lluvia que cae en Roales sino también de la que caía en Valorio.

Berna Miguel, portavoz de la oposición y exalcaldesa puntualizó que de esos casi 200.000 euros que se pagan a Zamora anualmente, 60.000 euros corresponden a los pagos por la deuda generada en los 12 años anteriores a su mandato, ya que hasta el 2016 Roales del Pan se negaba a pagar por este servicio.

Se debe recaudar la tasa de saneamiento aprobada, pero a mi no me están llegando los recibos Berna Miguel - Portavoz del grupo municipal "Por Zamora"

La portavoz de Por Zamora aclaró que esa cantidad de 60.000 euros es la única que debe asumir el Ayuntamiento de Roales, ya que el saneamiento del año en curso se debe repercutir a los usuarios aplicando una tasa que está aprobada y cuyo cobro es obligatorio por ley.

Sin embargo, aseguraba Miguel que “a mi no me están llegando los recibos, y a los vecinos que les he preguntado tampoco, con lo cual mi saneamiento y el de los demás se está pagando con dinero del Ayuntamiento”.

La deuda con Zamora sí que fue objeto de polémica. El actual alcalde criticó el acuerdo firmado por Berna Miguel y Guarido al término del anterior mandato, en el que fijaban el pago a Zamora de 1,5 millones de euros durante 25 años, un acuerdo que se aprobó “sin consultar al pueblo”.

La anterior regidora recordó que la capital pedía inicialmente 5,5 millones de euros “con lo cual conseguimos una rebaja muy importante”. La cantidad en la que se fijó la deuda de los 12 años anteriores, 906.000 euros, “fue aprobada en Pleno por unanimidad, con el voto de algunos de los miembros del actual equipo de gobierno”. Los otros 600.000 euros se añadieron en concepto de indemnización a Zamora “porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condenaba a Roales por no haber controlado los vertidos de las industrias durante años”.

Inversiones para 2022

En la sesión plenaria también se aprobó el presupuesto municipal de 2022, con el voto a favor de los cuatro concejales de la coalición de gobierno y la abstención de la oposición.

En materia de inversiones el presupuesto se centra en seguir arreglando las tuberías de la red de abastecimiento para garantizar que haya agua. Se destinarán a este punto 86.000 euros de fondos propios, a lo que se sumará el dinero de los Planes Provinciales de Obras para gastar unos 114.000 euros en total en la sustitución de las conducciones en la zona de El Frailón.

El concejal de Obras, Agustín Fernández, explicó que es la zona del municipio “donde se han detectado las mayores anomalías”.

Otras inversiones incluyen la reurbanización de la plaza de la fruta y dotar de luminarias al Camino de Avedillo, entre la piscina y la urbanización del Cerro.