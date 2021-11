El Procurador del Común ha admitido a trámite la queja de los vecinos de Sotillo de Sanabria sobre las deficiencias del abastecimiento de agua potable y el estado de la captación de este anejo del Ayuntamiento de Cobreros.

Este organismo ha solicitado paralelamente más información sobre otras de las quejas en relación al arreglo de carretera de acceso a Sotillo, ya que el tramo inicial –unos 150 metros desde el cruce con la carretera de Ilanes– corresponde a la Diputación, mientras que la vía por el casco urbano es municipal. Otra queja hace referencia a dotar a la localidad de aparcamientos por los problemas por falta de espacio para estacionar en los meses de verano debido a la mayor afluencia turística.

El tema del arreglo del tramo de carretera de la Diputación, unos 150 metros desde el cruce de la carretera a San Román a la entrada al casco urbano a la altura de la ermita, así como el tema de los estacionamientos, se trataron precisamente en el último pleno. Un tema que se debatió a preguntas del Grupo Popular de por qué el Ayuntamiento no solicitó el arreglo de ese tramo de carretera cuando se pidieron las de Cobreros y Santa Colomba de Sanabria. Esa entrada, además de mejorar el firme, tiene que ensancharse, ampliación que afecta a cinco titulares colindantes, según la exposición de hechos al Pleno de la oposición.

El portavoz popular, Pedro Fernández, desmintió al alcalde con la documentación que obra en la Diputación. Para el alcalde, Ángel López Amigo, “la mentirosa” es la Diputación mientras insistía en que se han ejecutado obras bien hechas en la travesía con los fondos ZIS del Parque Natural, pero que se paralizaron las inversiones al suprimirse unos años esas ayudas.

López Amigo contestó también a la demanda de una zona de aparcamiento para los visitantes que van a la cascada de Sotillo, “Caidero Calagua”, en el sentido de que no se han encontrado fincas para hacer la obra: “llevo años, años”, aseguró el regidor. “He pedido a la gente que me buscara alguna finca, lo he pedido a un montón de gente y a mí no me han hecho con una finca nadie para poder hacer un aparcamiento en condiciones. Porque es más, lo tenía hablado y negociado con la Junta, que lo hacía la Junta”.

Conseguir los terrenos “es una competencia que puede tomar el Ayuntamiento. Si usted hubiera solicitado la ampliación de la carretera de Sotillo, la Diputación podía hacerlo vía acuerdo o vía expropiación, pero si no está solicitada ellos de “motu proprio” no van a soltar una peseta”, replicaban desde la oposición. Fernández instó al alcalde a “tómeselo en serio que es muy poca obra, la Diputación va a ejecutar todos los proyectos, en su momento, que se le solicitaron”.