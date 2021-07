La delegada Territorial de la Junta, Clara San Damián, se reunión con los alcaldes de los Ayuntamientos del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto, a petición de los representantes locales. Al finalizar la reunión San Damián señaló este encuentro como “productiva y con planteamientos verosímiles y lógicos, además de peticiones para sus municipios como depuradoras y las ayudas ZIS que también quieren una mayor dotación presupuestaria”. La responsable de la Junta también hizo un balance de lo que se ha hecho desde el Servicio Territorial “que ha sido mucho en los municipios y sus anejos”. La mejora de la depuración de aguas es un tema que han planteado los Ayuntamientos. Una de las primeras medidas será comprometer una reunión de los Ayuntamientos con la Dirección General ante el bloque del Ayuntamiento de Cobreros para suscribir el convenio de la depuradora de Castro, que recoge las aguas de los núcleos del río Truchas y El Puente, paralizado hace dos años.

Ante las medidas solicitadas, San Damián recordó que “hay que establecer prioridades” ante recursos limitados y que hay que mantener “lo que tenemos que es un patrimonio inmenso”. El alcalde de Galende, José Manuel Prieto, priorizó la modernización de las depuradoras “yo tengo obsesión con las depuradoras del Parque que están obsoletas. Van a hacer una revisión con técnicos”. Respecto a las ayudas ZIS se han recuperado pero son cortes. “yo me baso en proyectos más ambiciosos como en Portugal para asentar población”. Hace años se recuperó patrimonio etnográfico “pero no se ha hecho más y hay que plantear un proyecto más ambicioso hay que ir a crear empleo”. El alcalde de Galende reconoció la paralización de la firma del convenio de la Depuradora del río Truchas por el bloqueo del alcalde de Cobreros, Ángel López Amigo, quien no quiso hacer declaraciones.

El teniente de alcalde de Porto, Miguel Tomás Bruña, por su parte, trasladó la petición del alcalde de tener un aula de la ganadería extensiva y trashumante en su término, que dejen testimonio de la importancia de esta actividad en el municipio, con más de un centenar de pastores el siglo pasado y puertos para 7.000 u 8.000 ovejas merinas. Planteó la necesidad de dotar de un refugio en la zona oeste del parque, en su término, y caminos accesibles en su zona del parque. Otra petición importante es la instalación de señalización del parque Natural del Lago de Sanabria y las Sierras de Segundera y Porto en la carretera ZA-102 que ahora no está señalizado, y otra en el límite de la carretera con el pueblo gallego de Valdín.