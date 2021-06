Un concejal del Grupo Popular de Manzanal de Arriba ha denunciado ante el Cuartel de la Guardia Civil “posibles irregularidades” que se han producido en el Ayuntamiento en relación al expediente de la desafectación de los comunales y la falta de acceso a la información del expediente.

El concejal denunciante, que no quiere que figure su nombre por posibles represalias, solicitó el 23 de mayo una copa del expediente en relación a las tres parcelas incluidas en la desafectación. Transcurrido el tiempo sin obtener respuesta, con fecha 14 de junio pidió nuevamente una copia recordando “que este documento no le fue entregado en su día para la aprobación en Pleno, pese a ser obligatorio” asumiendo, si fuera preciso, los gastos derivados de hacer la copia.

La denegación de la documentación podía considerarse “una clara actitud de obstaculizar mi legítimo derecho a la consulta y análisis pormenorizado de la información que se solicita” como se recoge textualmente en la denuncia

El concejal recibe una llamada del alcalde, el 23 de junio, para que asista a las seis de la tarde al Ayuntamiento “con el pretexto de entregar dicha documentación a esas horas, indicando que estaría presente el secretario. Cuando acudió realmente se encontró con el resto de los concejales del PP. Se le increpó que no estuviera de su parte en este tipo de conflictos, interrogando el propio alcalde que para qué quería esa documentación, como si se tratara de algo confidencial, no entregándole ningún tipo de documentación, abandonando el lugar”. Las copias de dicho expediente no se le han facilitado pero tampoco se han denegado por escrito ni de forma argumentada.

La Plataforma Comunales del Pueblo de Manzanal ha trasladado el apoyo y solidaridad al concejal increpado, “teniendo conocimiento de los graves hechos, cuando uno de los concejales electos fue llamado para que recogiera la copia del expediente que había solicitado en relación a la desafectación de una parte de los comunales, encontrándose en su lugar una actitud increpadora por parte de otros miembros de la Corporación”. Subraya que “en un ejercicio de valentía y en contra incluso de su propio partido está defendiendo los intereses legítimos del pueblo de Manzanal”. La Plataforma recuerda la vigencia del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que dice expresamente que “los servicios administrativos locales estarán obligados a facilitar la información, sin necesidad de que el miembro de la Corporación acredite estar autorizado, cuando se trate del acceso a la información y documentación correspondiente a las resoluciones o acuerdos adoptados por cualquier órgano municipal.” La Plataforma pide que se cumpla el Artículo 23 de la Constitución: “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”.