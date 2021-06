El Ayuntamiento de Villaralbo ha anunciado un proyecto de renovación del alumbrado público en varias zonas del municipio, en las que se sustituirá las antiguas luminarias por tecnología Led. En concreto, se instalarán 133 nuevos puntos de luz, con el objetivo de disminuir el gasto energético, reducir la contaminación lumínica y aumentar el rendimiento energético. La inversión prevista asciende a 42.621 euros.

El nuevo sistema de alumbrado se habilitará en un conjunto de trece vías del municipio, entre las que se encuentran las calles Oriente, Poniente, Castilla y León, Santa Rita, Santa Águeda, Los Jardines, Las Piscinas, San Antonio, Arenillas, Corretobales, Primero de Mayo, San Ildefonso y 15 de Junio. A ellas se suman unidades sueltas en el resto de calles del casco urbano.

Según informa el propio Ayuntamiento de Villaralbo, las luminarias existentes son farolas cuya forma favorece la contaminación lumínica, que causan un considerable consumo y gasto energético, muchas de ellas con más de 20 años de antigüedad.

La sustitución que se pretende realizar incorpora luminarias de última generación, que incorporan lámparas LED de 40 vatios de potencia y que generan un haz lumínico de mayor extensión, consiguiendo un ahorro de hasta el 70% de energía y una importante disminución en los costes de explotación y mantenimiento.

Además, según destacan fuentes municipales, la eliminación de estas lámparas permitirá aplicar correctamente las normativas que garantizan la salud y la protección del medio ambiente. A mayores, con este proyecto el Ayuntamiento logra cumplir con dos de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por la ONU en la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible.

La mayor parte del presupuesto será subvencionado mediante el Fondo de Cooperación Económica General Local de la Junta de Castilla y León.

El municipio estrena un letrero de bienvenida que ha generado opiniones opuestas

El Ayuntamiento de Villaralbo ha instalado un letrero con el nombre del municipio en grandes dimensiones dirigido a dar la bienvenida a los visitantes pero que, sin embargo, no ha sido tan bien recibido por los propios vecinos. Las letras, ubicadas en la circunvalación que rodea la localidad, han generado opiniones para todos los gustos, tanto de los que consideran que el lugar elegido no es el idóneo como, sobre todo, por parte de los que opinan que su presupuesto, que no ha sido dado a conocer, debería haberse destinado a otras necesidades. Así ha quedado reflejado en los comentarios compartidos en las redes sociales del propio Ayuntamiento, donde tampoco faltan los usuarios que aplauden esta iniciativa. El propio alcalde de Villaralbo, Santiago Lorenzo, explica que “está instalación cumple un doble objetivo, por un lado estético y por otro la promoción de nuestra localidad, ya que se trata de una de las principales vías que comunican Villaralbo con el resto de municipios y dará la bienvenida tanto a los vecinos como al resto de ciudadanos que tomen la ZA-P-1102”. También precisa que la ubicación elegida no ha sido la que inicialmente se encontraba prevista, que era en la rotonda de acceso al municipio, “pero por problemas técnicos, se ha tenido que modificar su ubicación”. Las letras con el nombre del municipio, tiene una altura de 0,80 metros y están fabricadas en acero galvanizado, lacado en color blanco y han sido instaladas sobre un anclaje de hormigón. El Ayuntamiento destaca que el objetivo de esta iniciativa ha sido “embellecer y modernizar la imagen del municipio”.