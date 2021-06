Llevo tiempo resistiendo a expresarme públicamente sobre los asuntos del Ayuntamiento de mi pueblo: Carbajales de Alba, porque en nada están beneficiando a la buena gobernanza del mismo y menos aún a aquel que siempre ha sido mi objetivo: la convivencia vecinal, evitar los enfrentamientos e impulsar la colaboración de todos para el bien de nuestros vecinos. Pero ante las alusiones que reiteradamente se han propagado en este medio de comunicación sobre mi persona, en especial las vertidas por el Sr. Fidalgo sobre incumplimiento de un “Pacto”, me veo en la obligación, muy a mi pesar, de responder a las mismas, también públicamente y, como dice mi amigo y compañero Daniel Martín, siempre con la verdad por delante.

El exalcalde, Manuel Fidalgo, me acusa de no cumplir un “Pacto de caballeros”. No he tenido caballo y rara vez me habré montado en uno de esos nobles animales. Sólo he sido y, sigo siendo, un hombre de a pie. Mi palabra, cuando la doy, es la de “hombre de pueblo” y siempre la he cumplido, tal como me enseñaron mis padres.

Llevo más 40 años militando en el PSOE, siempre he cumplido sus estatutos, así como las directrices políticas marcadas por los Órganos Directivos del mismo. Nunca hemos defendido que sea Alcalde el candidato de la lista más votada y yo como buen militante así he actuado siempre. La política de mi partido es y ha sido conformar mayorías para conseguir la estabilidad de gobierno, tal como hemos actuado durante esta legislatura en nuestro pueblo. Si fuera verdad que hicimos dicho “pacto” diga públicamente qué día, a qué hora y en qué lugar tuvo lugar dicho acto. Me supongo que lo sabrá, si tanto lo recuerda. Ya está bien de embaucamientos, patrañas y mentiras.

Me difamó Ud. cuando públicamente afirmó que “mi” programa electoral era una copia del suyo. Nada más lejos de la verdad. Fue Ud. quien plagió (se apropió de mi trabajo) su programa del de la candidatura del PSOE en casi todas sus propuestas, menos en lo referente a las “macrogranjas”. Eso sí, sirviéndose de un fiel intermediario suyo y desleal colaborador de nuestra candidatura en aquellos momentos, como, tácitamente me dio a entender, cuando en la mañana del día siguiente al de las votaciones, usando el teléfono del Ayuntamiento, que pagamos todos los vecinos, para uso particular, me “prometió” que, públicamente y hasta de rodillas, me pediría disculpas. Estoy esperando que cumpla su palabra. Puedo presentar pruebas concluyentes de lo que afirmo. Basta con analizar los discos duros de nuestros ordenadores.

En las reuniones y Plenos que hace dos años se realizaron para la organización de la fiestas, Ud., con la colaboración del entonces secretario del Ayuntamiento, usaron todas las artimañas a su alcance para torpedear su celebración. ¡Qué buen vecino es Ud.! De sus intervenciones deduje, como después se me ha confirmado, que la contratación del ganado para las Fiestas que se celebraron el año anterior, siendo Ud. Alcalde, fue por adjudicación directa , sin solicitar los, al menos tres presupuestos, a otras tantas empresas, tal como Ud., con muy buen criterio, exigía al actual Alcalde. Posteriormente ha llegado a mi conocimiento que, me supongo en agradecimiento al contrato que se subscribió, la empresa contratada “regaló” un par de reses para las fiestas. Si esto fue así, deduzco que Ud. pudo incurrir en prevaricación y cohecho.

De forma despreciativa o al menos peyorativamente al referirse a mi persona, se me denomina como alcaldable. Tengo que aclararle que para ser alcaldable (poder ser Alcalde) hay que ser antes concejal. Nunca he sido concejal del Ayuntamiento de mi pueblo, Carbajales de Alba, como consta en el documento que obra en mi poder, expedido por la Junta Electoral. Expresémonos con propiedad.

Sobre la instalación de “macrogranjas” en nuestro municipio da Ud. a entender que no tiene nada que ver con ello, vamos que se lava las manos. Fue Ud., quién, siendo Alcalde, inició el expediente y lo aprobó, junto a otros concejales, en el Pleno. Mi postura al respecto es conocida pues la he manifestado públicamente de palabra y por escrito. Solo puedo manifestar que me adhiero plenamente al recurso presentado por la plataforma presidida por Marisol, especialmente teniendo en cuenta el fundamento que se aduce en el punto 2 del citado recurso, y que puede contar siempre con mi apoyo y colaboración

Manifiesta Ud. que nunca tuviera voluntad de presentar una “Moción de Censura”. Puede ser verdad. Pero, dada la información directa que en todo momento recibí, su declaración no se compagina con su forma de actuar, teniendo en cuenta la presión ejercida por Ud. directamente y a través de intermediarios/as a las concejalas Mari Carmen e Isabel desde su mismo nombramiento.

Aprovecho esta ocasión para agradecer públicamente la confianza que pusisteis en la candidatura del PSOE, por mi encabezada. A todos/as los/as que la votasteis. Si hubiesen sido otros tantos…

Deseo no tener que escribir más sobre estos temas. Ojalá lo hiciéramos para dar a conocer los valores de nuestro pueblo: nuestra artesanía de bordados, nuestras fiestas populares, nuestro patrimonio cultural y medio-ambiental, sobre aquel espíritu de solidaridad de todos los vecinos/as en las labores del campo, en las de las eras o , recordar aquella forma de amasar el pan , el “Pan de Carbajales”, su reparto entre los/as vecinos/ para poder disfrutar del mismo como recién hecho.

(*) Catedrático de instituto y militante del PSOE