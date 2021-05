“Todos tenemos derecho a una asistencia sanitaria presencial y de calidad. No toleraremos la telemedicina”. Vecinos de la comarca de Tábara clamaban ayer por la recuperación presencial de las consultas, mostrando su rechazo frontal al nuevo modelo de cita previa que consolida la atención telefónica alternando con la atención directa por parte del médico. “Estamos hablando de una población envejecida, muchas personas con problemas de audición y dificultad para la utilización de dispositivos telefónicos” se advertía en la lectura de un comunicado leído a las puertas del centro de salud de Tábara, donde se concentraron decenas de vecinos de la propia villa y pueblos del entorno.

Litos, Moreruela, Santa Eulalia, Pozuelo, Faramontanos, Ferreruela… Muchas personas mayores temerosas de que el nuevo sistema anunciado por la Consejería de Sanidad cercene un servicio sagrado para ellos y los pueblos. “Los mayores no entendemos el teléfono ni lo digital. No estamos hechos a los ordenadores ni nada de eso. Terminan con nosotros” lamentaba uno de los participantes en el acto de protesta previo a la movilización del 25 de mayo en todos los pueblos de Castilla y León.

Entra los presentes en Tábara, el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, acompañado de varios cargos del partido en la provincia y alcaldes como los de Tábara, Benavente o Puebla de Sanabria. “La pandemia no ha sido más que la excusa para el cierre de la Sanidad que algunos están utilizando para implantar un modelo que venía de antes y en esta provincia se conoce muy bien porque empezó por Aliste”. El dirigente socialista denunció que “la Junta quiere acabar con la sanidad rural, con la atención presencial, por eso vamos a seguir en las calles, en los pueblos, en las ciudades y las instituciones defendiendo la sanidad pública con uñas y dientes”. Rodeado de pancartas que reclaman la reapertura de los consultorios, Tudanca defendió la recuperación de la atención presencial y unos “buenos servicios públicos porque es la única manera de luchar contra la despoblación. Sin una buena sanidad pública no podremos parar la sangría demográfica”.

Pedro Monteso, portavoz de la Plataforma Sanitaria en Tábara, señaló directamente a la Junta: “Nos están engañando, hay pueblos a los que no ha ido el médico en año y medio. No ha pisado por allí”. Describió la situación “precaria” en una Zona Básica de Salud con 24 pueblos y 4.400 cartillas, con un solo médico de urgencias. “Este centro de salud de Tábara muchos días está horas cerrado porque el médico tiene que atender una urgencia, marchas hasta 40 kilómetros. No podemos seguir así”.

En el manifiesto por la reapertura de los consultorios apuntó que el 9 de mayo se recuperó la llamada “nueva normalidad”, pero “la atención primaria continúa confinada en los centros de salud y la población de los núcleos locales, constituid mayoritariamente por personas mayores con dolencias crónicas, permanece desatendida por parte de los profesionales sanitarios”. En esas condiciones, los vecinos no quieren ni oír hablar de consultas telefónicas.

“Todo son follones, he tenido que hacer hasta 20 llamadas para poder contactar con el centro de salud” se quejaba un vecino de Santa Eulalia de Tábara. Como él, muchas personas mayores, algunas provistas con una silla para poder sentarse y sumarse a una reivindicación que toca de lleno a los vecinos del medio rural. “Ya solo falta que nos quiten el médico. Acaban con nosotros” resumía una señora.

TODO SOBRE LOS CONSULTORIOS EN ZAMORA